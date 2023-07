Egyre kelendőbb a fenntartható műköröm

Megosztás itt:

Nem is gondolnánk, mennyi hulladék keletkezik egy műkörömépítés során és milyen sok alapanyagot készítenek állati összetevőkből, ne adj isten, tesztelnek állatokon. A fenntarthatóság jegyében azonban egyre inkább előtérbe kerül a műkörömépítés területén is a környezetvédelem és a klímatudatos szemléletmód.

„Nemrég készítettünk egy statisztikát, arról, mennyi hulladék termelődik a műkörömépítés során csak az eldobható reszelők használata miatt és azon kezdtünk gondolkodni, hogyan tudnánk ezen változtatni. A felmérés szerint egy műkörmös átlagosan 300 körömreszelőt használ el egy évben, amelyeknek a belsejében található műanyag lapocska mintegy 3 kilónyi szemetet jelent így. Ez ezer műkörmös esetében már 3 tonna műanyaghulladék, ami sajnos nem gyűjthető szelektíven. Erre találtunk ki egy olyan fém lapot, amelyre rá lehet ragasztani a cserélhető reszelő csíkokat és így született meg az öko-reszelőnk” - kezdte Gyimesi László, a Mystic Nails tulajdonosa.

A cégvezető azt is elárulta, működésük kezdete óta kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelemre, sokszor még úgy is, hogy a kevésbé költséghatékony megoldásokat választják ennek érdekében.

„Alapvetés, hogy az alapanyagainknál törekszünk a vegán jellegre, termékeink 96%-a már megfelel ennek a kritériumnak. Sokan nem is gondolják, mennyi állati összetevőt tartalmazhatnak a színpigmentek, arról nem is beszélve, hogy esetleg állatokon tesztelik az anyagokat. A csomagolások esetében is a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt, a speciális önzáródó dobozok miatt a ragasztószalag használatunk 90 százalékkal csökkent a korábbihoz képest, ráadásul ezek a szalagok is papírból készülnek, hogy egyben ki lehessen dobni a szelektív hulladékba. Dobozainkon egy kicsit edukációs céllal fel is tüntettük, hogy „pizzás doboz szeretnék lenni, gyűjts szelektíven”. De a térkitöltő anyagunk is száz százalékban lebomló bio töltelék” - magyarázta Gyimesi László.

Faültetéssel semlegesítik a karbonlábnyomukat

A cég most egy újabb projektbe kezdett a fenntarthatóság jegyében és azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy teljes egészében semlegesítik a rendelések kiszállításából eredő karbonlábnyomukat a jövőben.

„A futárszolgálattól nemrégiben kaptuk meg a tavalyi adatokat arról, hogy a szállítás során mekkora karbonlábnyoma keletkezik a cégnek. 2021 óta készül ilyen felmérés, akkor a mi külön kérésünkre számolták ki, milyen karbonlábnyomot hagytunk abban az évben. Tavaly tíz százalékkal nőtt az érték, ami a forgalomnövekedésnek volt köszönhető, ám ezt idén – és mostantól minden évben - nullára csökkentjük, azaz karbonsemlegessé tesszük a szállítást” - ecsetelte a cégvezető, aki azt is megosztotta, milyen módszerrel érik el a karbonsemlegességet.

„Felvettük a kapcsolatot az Erdőmentő Alapítvánnyal, akikkel együtt kiszámoltuk, mennyi fa ültetésével tudnánk semlegesíteni a karbonlábnyomunkat. 350 db fát ültetünk közösen idén, a honlapunkon pedig arról is beszámolunk majd, éppen melyik fafajtát ültetjük, és ez milyen rovaroknak ad majd élőhelyet, illetve milyen állatoknak nyújthat élelmet.”

A cégvezető szerint egyébként egyre inkább a fenntarthatóság felé tolódik a műköröm-alapanyag piac is.

„Úgy vettük észre, hogy egyre inkább foglalkoztatja a műkörmösöket, viszonteladókat, sőt a műkörmöt viselőket is, hogy az az anyag, amiből a műköröm készül, mennyire környezetbarát, és egyre többen döntenek a fenntarthatóságot szem előtt tartva egy-egy termék megvásárlásáról. Mi mégsem emiatt igyekszünk fenntartható márka lenni, hanem sokkal inkább gyermekeink, unokáink jövője érdekében. Értük tesszük.”

Borítókép: mysticnails.hu