Egyre jobban megszeretik III. Károlyt a britek

Bár a babona szerint nem hoz szerencsét, ha már az évforduló előtt felköszöntik a születésnapost, III. Károly brit uralkodó már hétfőn megtartotta 75. születésnapi partiját privát rezidenciáján, Highgrove-ban. A kedélyes ünnepségre több, szintén a 75. születésnapját ünneplő helybélit is meghívtak, az ünnepeltet (illetve ünnepelteket) pedig többek között egy rock kórus köszöntötte – számolt be róla a The Telegraph brit napilap.

Mennyire népszerű III. Károly?

Kisebb volt, és kisebb is maradt a népszerűsége, mint II. Erzsébeté, de ebben is láthatunk változásokat – mondta el a Magyar Nemzetnek Egedy Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Károly népszerűségében a mélypontot a Diana hercegnétől való botrányos válása, valamint a Diana halálát követő időszak jelentette.

Viszont azt látjuk, hogy az összes közvélemény-kutatás szerint a trónra lépése óta ismét emelkedett a monarchia népszerűsége, tehát III. Károly személyes népszerűsége is. A legutóbbi közvélemény-kutatások, bár nyilván ezek sem teljesen pontosak, azt mutatják, hogy egy olyan 60 százalék körüli népszerűséget élvez. Ezt Erzsébeté meghaladta, de ez egyértelműen jobb eredmény, mint a korábbiak

– magyarázta a professzor.

Sokáig voltak olyan hangok, amelyek szerint Károly helyett idősebbik fiának, Vilmos hercegnek kellene követnie II. Erzsébetet a trónon, a szakértő szerint azonban ennek nem volt realitása.

A britek egy hagyománytisztelő nép, és az alkotmányos hagyomány is nagyon egyértelművé teszi, hogy az tölti be a trónt, akit ez megillet: a soron következő jelölt

– világított rá Egedy.

A brit alkotmány egyik alappillére, hogy az uralkodó nem nyilváníthat véleményt politikai kérdésekben, márpedig III. Károly még walesi hercegként több kérdésben is meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg.

Igen aktív közéleti szerepet vitt, főleg a környezetvédelem és a városépítészet területén. Viszont ő maga is pontosan tisztában van azzal, hogy uralkodóként vissza kell magát fognia, és úgy gondolom, hogy ezt nagyjából meg is tudta tenni. Valószínűleg egy kicsit azért aktívabb marad, mint Erzsébet volt, akinél soha, semmilyen kérdésben nem lehetett tudni, hogy mi a véleménye

– mondta a professzor.

Borítókép: III. Károly brit király a születésnapja alkalmából tartott ünnepségen az angliai Highgrove Gardens rezidencián, Tetburyben 2023. november 13-án. Az uralkodó november 14-én ünnepli 75. születésnapját (Fotó: MTI/AP/Pool/PA/Chris Jackson)