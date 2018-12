Egyedi bemutató keretében érkezett meg a Mikulás

Rénszarvas helyett elefántháton érkezett a Mikulás Thaiföldre. Az ormányosok csaknem kétezer iskolás gyereket leptek meg ajándékokkal.

„A Mikulás itt több már nem szánnal jön. Ő most már elefánt háton közlekedik, csak ők nagyon lassúak. Ráadásul a gyerekek is nagyon szeretik, főleg amikor táncolnak” – mondta egy Mikulásnak öltözött önkéntes.

Az ajándékok mellett az elefántok egy kis táncos előadással is készültek, a gyerekek nagyon élvezték a nem mindennapi műsort.

Az Egyesült Államokban vízisín érkezett a télapó, aki segítőivel vízisí-bemutatót tartott a Virginia államban található Potomac folyón.

„Annyira vicces volt nem? Először jött a Mikulás, aztán a rénszarvasok és utánuk következett Grincs. Nagyon szórakoztató volt” – mesélte ez az édesapa.

A Sydney melletti Bondi Beach-en homokba állítottak karácsonyfát és a hőség ellen nem szalmakalappal hanem mikulás sapkával védekeztek.

„Semmi sem hiányzik Angliából. Ott biztos sokkal borúsabb az idő, itt verőfényes napsütés van. Én ugyanúgy csinálni fogok karácsonyi pulykát és enni fogok karácsonyi sonkát, szóval ez a legjobb hely ahol lehetett” – nyilatkozta egy brit turista.

Az életmentők is készültek az ünnepre. „A karácsony az egyik kedvenc időszakom. Azonban ilyenkor van a legtöbb munkák. Nagyon sok a helyi és a turista is itt, ezért most akad dolgunk. Mindent megteszünk azért, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát” – mondta egy ausztrál életmentő.

A francia fővárost szenteste az ünneplő tömeg helyett a sárgamellényes tüntetők lepték el. „Miért jöttem ide? Mert Macron nem akar lemondani és elegem van belőle. Ilyen egyszerű” – hangsúlyozta az egyik demonstráló.

A tiltakozóakciók még november közepén kezdődtek az üzemanyagadó tervezett emelése ellen. Azóta széleskörű tömegdemonstrációvá nőtte ki magát az akció Macron gazdaságpolitikája ellen.

Az elnök ugyan tett engedményeket, de a tüntetőknek még ez is kevés. A demonstrálók egy része azt mondta, addig marad az utcákon amíg Macron nem távozik.