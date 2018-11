Egy rózsaszín gyémánt és egy karóra is rekordáron kelt el

Rekordáron, több mint 50 millió dollárért (14,3 milliárd forint) kelt el a Pink Legacy elnevezésű rózsaszín gyémánt – közölte a Christie's aukciósház a kedd esti árverés után. Rózsaszín gyémánt karátjáért még soha nem fizettek ennyit a Christie's szerint.

Az új tulajdonos Harry Winston neves amerikai ékszerész lett.

Az aukciósház előzetesen 30-50 millió dollárt várt a majdnem 19 karátos, négyzetes csiszolású kőért, melynek színintenzitása – ami arra utal, hogy milyen erősen mutatkozik meg a szín a gyémántban – a lehető legjobb.

A drágakő hosszú ideig a De Beers bányakonszern egykori tulajdonosa, az Oppenheimer család birtokában volt. Több mint száz éve találták Dél-Afrikában, és valószínűleg az 1920-as években munkálták meg, azóta nem változtattak rajta. Az eladó kilétét az aukciósház nem hozta nyilvánosságra.

A drágakő a Christie's őszi genfi ékszeraukciójának fénypontja volt, a megjelentek tapsban törtek ki a leütési ár elhangzásakor. A kő végül a járulékokkal együtt 50,375 millió dollárért kelt el.

Rahul Kadakia, a Christie's ékszerosztályának nemzetközi vezetője szerint az aukciósház 251 éves történetében csak négy élénkrózsaszín gyémántot adott el, melyek tíz karátnál többet nyomtak.

„A kő a gyémántok Leonardo da Vincije” – mondta Francois Curiel, a Christie's franciaországi elnöke.

A Pink Legacy karátonkénti eladási ára 2,6 millió dollár lett, megdöntve az eddigi világrekordot, amit egy sokkal nagyobb, több mint 50 karátos rózsaszín kő tartott 2,1 dolláros karátonkénti árral – mondta Curiel.

Az ékszerárverés szerdán folytatódik, licitálni lehet többek között Marie Antoinette francia királynő egyik ékszerére, mely kétszáz éve nem volt nyilvánosan látható.

Rekordért cserélt gazdát egy karóra

Aukciós világrekordot jelentő 3,9 millió svájci frankért (1,1 milliárd forint) cserélt gazdát kedden egy genfi aukción egy egyedülálló Patek Philippe vintage karóra.

Az aukciót bonyolító Sotheby's közlése szerint a svájci óragyártó műhelyből 1952-ben kikerült öröknaptáras karórát 1956-ban vásárolták a londoni Asprey luxusüzletben, amely története során ezt az egyetlen darabot kínálta eladásra ebből a modellből.

A keddi aukció, amelynek sztárja kétségtelenül a The Asprey néven emlegetett darab volt, csaknem 250 kar- és zsebórát vonultatott fel, köztük Cartier-, Rolex- és Vacheron Constantin-kreációkat.

A Patek Philippe-karóra korábbi tulajdonosa egy 2006-os aukción tett szert az óraritkaságra az akkor rekordot jelentő 2,2 millió svájci frankért. A mostani árverést megelőzően 2-4 millió svájci frank közé becsülték a leütési árát.

Az óra új tulajdonosának kiléte egyelőre nem ismert, de a győztes licitáló egy fiatal ázsiai nő volt, aki a terem hátsó sorában ült és kínaiul beszélt a telefonjába.

A The Asprey eredeti tulajdonosa, akinek R. C. monogramját az óra sárgaarany hátlapjába is belevésték, valószínűleg 21. születésnapjára kapta az órát.

Az aukciót megelőzően Ázsia-szerte és Dubajban is bemutatott karórának barna bőrszíja van, és az öröknaptár mellett stoppermechanizmust is beleépítettek.

A Sotheby's szerint az óraaukció 12,2 millió svájci frank bevételt hozott.

