Egy nő és öt másik férfi rendőrségi őrizetbe vételével folytatódott a Louvre-ból elrabolt műkincsek története

2025. november 01., szombat 17:28 | MTI
Párizs Louvre műkincsrablás királyi ékszerek koronák

Bűnrészesség gyanújával eljárás indult szombaton egy 38 éves nő ellen a louvre-beli műkincslopás ügyében.

  • Egy nő és öt másik férfi rendőrségi őrizetbe vételével folytatódott a Louvre-ból elrabolt műkincsek története

A szerdán őrizetbe vett nőt előzetes letartóztatásba helyezték, egy szintén szerdán előállított férfit viszont eljárás megindítása nélkül szabadon engedtek már pénteken - közölték az AFP hírügynökséggel az érintettek ügyvédjei, Sofia Bougrine és Noémie Gorin.

A nőt négy másik gyanúsítottal együtt vették őrizetbe Párizsban. Bűnszervezetben elkövetett betöréses lopásban való bűnrészesség és bűncselekmény elkövetése céljából létrehozott bűnszövetség gyanújával indítottak ellene eljárást.

A párizsi ügyészség szombat reggel bejelentette, hogy a látványos betöréses lopás ügyében a vizsgálóbírók több gyanúsítottat kihallgatnak a nap folyamán.

A szerdán őrizetbe vett gyanúsítottak között volt a lopást végrehajtó kommandó egyik feltételezett tagja is. A többi őrizetbe vett személy jó esetben felvilágosítást tud adni az események lefolyásáról - jelezte még szerdán az ügyészség.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett bűncselekmény helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot, majd két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két olyan robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

A maszkos betörők nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából, a kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

A rendőség október 25-én letartóztatott egy 34 és egy 39 éves férfit, akik beismerték, hogy a helyszíni négyfős kommandó tagjai voltak. A két férfi közül az egyiket egy párizsi repülőtéren fogták el, amikor éppen Algériába készült utazni. A két gyanúsítottat szerda este előzetes letartóztatásba helyezték és eljárást indítottak ellenük.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

