Egy hétig Budapest lesz a kortárs ékszerek fővárosa! - Kortárs Ékszerhét Budapest 2022

A rendezvény legfontosabb célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a kortárs ékszer műfaját, lehetőséget adva a hazai és külföldi alkotóknak legfrissebb munkáik bemutatására. A programsorozat kétéves tematikában működik, és mint minden páros évben, idén ősszel is több mint húsz helyszínen találkozhatnak majd az érdeklődők az esemény kapcsán szervezett kiállításokkal, programokkal Budapest-szerte, illetve a szentendrei Mana- és a pécsi Ezüstláz Galériában.

Az egyhetes eseménysorozat alatt a hazai művészek egyéni vagy csoportos kiállítása mellett sor kerül a nemzetközileg meghirdetett pályázati anyag bemutatására is, melynek a belváros egyik legjobb adottságaival rendelkező helyszíne, a Hybridart Space Galéria ad otthont.

Az idei év hívószava: PARADOX. A kiállítási anyag egyszemélyes zsűrije a kortárs ékszertervezés egyik legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású alakja, a holland Gijs Bakker. Bizonyosan ennek is köszönhető, hogy idén minden eddigit túlszárnyaló jelentkezési anyag érkezett be a felhívásra. Így biztosak lehetünk abban, hogy egy kimagaslóan izgalmas és tartalmas kiállítás vár a nézőkre. A korábbi évek nagy érdeklődésére való tekintettel idén is lesznek tárlatvezetések a helyszínen, ahol a szervezőcsapat maga viszi körbe az érdeklődőket, mélyebb bepillantást engedve a kiállított pályázati anyagba.

Ugyanebben a térben kerül sor Edőcs Márta üveg- és ékszertervező művész, kifejezetten az esemény alkalmából készült sorozatának bemutatására is. Az ékszerek eladásából befolyt összeg egy része pedig az esemény jövőbeni működését segíti elő.

A szervezők nagy gondot fordítanak arra, hogy a szélesebb közönség mellett az alkotói közegnek is értékes programokat szervezzenek, amelyek a művészek szakmai fejlődését segíthetik elő. Ebben az évben több előadáson, workshopon és portfolio review-n vehetnek részt az érdeklődők. Nagy kiváltság, hogy a zsűriként közreműködő Gijs Bakker egy személyes prezentációval örvendezteti meg a hazai közönséget a belváros szívében található Három Holló Kávéházban. Az esemény másik meghívottja Charon Kransen, New York-i műgyűjtő, kurátor pedig egy online előadáson mesél majd a művészekkel való közös együttműködésről, sőt egy jelentkezéses alapon működő szakmai konzultációt is tart a hazai tervezők számára. Az idei év harmadik előadója a nemzetközi elismerésnek örvendő alkotó, könyvszerző Daniela Malev szintén hazánkba látogat, és szakmai beszámolója mellett szeptember 19-23. között a Kredenc Műteremben egy ötnapos workshop keretén belül betekintést enged tervezői attitűdjébe, amely során a résztvevők gyakorlati tapasztalataikat gazdagíthatják.

Az említett események mellett fontos kiemelni, hogy az egyéni vagy csoportos kiállítások mindegyike ugyanúgy készül saját programmal is az ékszerhét során, ahol az érdeklődők személyesen is megismerkedhetnek az alkotókkal és alkotásaikkal. A programsorozat teljes időtartama alatt a programok közötti eligazodást egy kimondottan az eseményhez kapcsolódó térkép teszi majd könnyen áttekinthetővé, amelyen minden helyszín és fontos dátum megtalálható majd.

Szeptember 16-án, pénteken este kerül sor az esemény központi programjára, ahol ünnepélyes keretek között kerülnek átadásra az értékes és tartalmas díjak a kapcsolódó kiállítások alkotói, illetve a Paradox pályázati anyag kiállítói között. A díjak számos külföldi kiállítási lehetőséget és értékes ajándékcsomagokat tartalmaznak, amelyek új szakmai kapcsolatok kialakítását és új művészeti alkotások születését teszik lehetővé. Az esemény védjegyeként megismert gyöngyöt formázó porcelán díjtárgyát az idei évben is Herter Katalin kerámiaművész készítette.

Újdonság, hogy ebben az évben a lelkes érdeklődők is kipróbálhatják magukat alkotóként Fazekas Veronika ékszertervező művész workshopján, a Kastner Kommunity közösségi terében, szeptember 17-én, szombaton 10-14 óra között.

FŐBB PROGRAMOK:

· A kiállítássorozat időpontja : szeptember 12 - 18.

· A Központi kiállítás kiemelt eseménye, díjátadó: szeptember 16. 19:00 (Góg Angéla food designer az eseményhez tervezett ételeivel színesíti az eseményt) Helyszíne: Hybridart Space Galéria, 1052 Budapest, Galamb u. 6.

· Meghosszabbított nyitvatartás a helyszíneken, az alkotók részvételével:

szeptember 17., szombat 14:00-20:00

· Gijs Bakker előadás: szeptember 17., szombat 10:30 Helyszíne: Három Holló Kávéház, 1052 Budapest, Piarista köz 1.

· Charon Kransen online előadás: szeptember 18., vasárnap 16:30

Az esemény szervezői: Biró Zsófia Gizella, Fekete Fruzsi, Neuzer Zsófia, Roskó Mária, Tengely Nóra