Egy 135 éves pécsi mandulafáért szoríthatunk

Február végéig lehet szavazni az Év Európai Fája elnevezésű versenyben, ahol idén egy 135 éves pécsi mandulafa képviseli Magyarországot. A döntőbe 15 ország egy-egy különleges fája jutott. Az eredményhirdetés március 19-én Brüsszelben lesz.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Azért választottuk éppen a mandulát, mert először is egy csodálatos helyen van. Tehát Pécsett ez egy látványos helyszín, a Havi hegyi környezet. Ugye innen lehet látni a város panorámáját. Másrészről pedig azért választottuk, mert jelképes is. Az újjászületés jelképe, ahogy ez Janus Pannonius versében is megfogalmazódik” – ismertette Varga Ágnes, a Pécsi Janus Pannonius Múzeum múzeumpedagógusa.