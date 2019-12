Eddig ismeretlen, alapvető kapcsolatot fedeztek fel az idegsejtek és az agyi immunsejtek között magyar kutatók

További kirúgásokat tervez Karácsony Gergely. A főpolgármester a Hír Tv híradójának elmondta: lesznek még fővárosi cégek, ahol a vezetést lecserélik. Leváltja a momentumos Déri Tibor vezette újpesti önkormányzat a kerület egészségügyi intézményének szakvezetőjét. Az újpesti szakrendelő ügyvezetője január elsejétől Ungár Klára közgazdász, az SZDSZ egykori országgyűlési képviselője lesz. Közös megegyezéssel megszűnt László Imre újbudai DK-s polgármester kabinetfőnökének, Lakos Imrének a munkaviszonya - közölte a polgármester Facebookon. Nem engedi megépíteni az új Nemzeti Galériát, az Innovációk Házát és a Városligeti Színházat a főpolgármester. Karácsony Gergely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa ülése után azt mondta: a Liget beruházásban nem közeledett egymáshoz a kormány és a főváros álláspontja, a főváros továbbra is kitart az álláspontja mellet. Társasházak közös képviselőjeként is több millió forintos csalással hozható összefüggésbe Lackner Csaba - erről ír a pestisrácok.hu. A klímavédelem Nemzeti és európai érdek, de ennek költségét a legnagyobb szén-dioxid kibocsátóknak kell állniuk - jelentette ki Hollik István kormányszóvivő a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A politikus szerint igazságtalan lenne, ha az emberekkel fizettetnék meg a klímasemlegesség árát. Magyarország jogi versenyképességének további erősítésére törekszik az Igazságügyi Minisztérium - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Folytatni kell az államadósság csökkentését, az elképzelések szerint 2022 végére az államadósság GDP-hez mért arányát 60 százalék alá akarja mérsékelni a kormány - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Jövőre is garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Mivel a jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációval számol, így ennyivel emelkednek 2020. január 1-jétől a nyugdíjak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Döntés született az idei év két legnagyobb keretösszegű kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatán, mintegy 85 milliárd forint új támogatásról - mondta Bódis József, az ITM államtitkára. Évente 100 millió forintos pályázatot ír ki a kormány diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A szervezett bűnözés és a migránsokat segítő civil szervezetek együttes hatása fokozza a migrációt, ennek jeleli tapasztalhatóak a Nyugat-Balkáni útvonalakon - jelentette ki Bakondi György a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az európai határőrizeti szerv, a Frontex megerősítése kapcsán kifejtette: örvendetes annak tízezer főre növelése, de ez nem váltja ki a nemzeti határőrizetet. A Századvég Alapítvány elemzése szerint már-már a kábítószer-kereskedelemhez mérhető üzlet az illegális migráció – közölte Palócz André, az intézet vezető elemzője az M1-en. Magyarország továbbra is támogatja a Moldovai Köztársaság európai integrációs törekvéseit - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A kisebbségi jogok érvényesítése terén Magyarország komoly partnerre talált Horvátországban - jelentette ki Kalmár Ferenc miniszteri biztos Zágrábban. A csata közép-európai és magyar nézőpontból arról fog szólni, hogy ne engedjük meg a brüsszeli bürokratáknak azt, hogy megint a szegény emberekkel és országokkal fizettessék meg a klímaváltozás elleni harc költségeit - mondta Orbán Viktor Brüsszelben. A miniszterelnök kiemelte: Magyarország is azt szeretné, hogy 2050-re klímasemleges legyen az európai gazdaság, ezért készen áll arra, hogy egy erről szóló megállapodást aláírjon. Az Európai Unió tagországainak vezetői megállapodásra jutottak annak érdekében, hogy Európa 2050-re karbonsemlegessé váljon - közölte Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Lengyelország mentesül a klímasemlegesség 2050-ig meghatározott elérése iránti célok végrehatásának kötelezettsége alól - jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. Meghalt a keddi ostravai kórházi lövöldözés három sérültjének egyike, s ezzel hétre emelkedett az áldozatok száma. A várakozásoknál jóval nagyobb, több mint három évtizede példátlan mértékű győzelmet aratott a kormányzó brit Konzervatív Párt az előrehozott parlamenti választáson a csaknem végleges pénteki adatok szerint. Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a kormányzó Konzervatív Párt az előrejelzésekből következtethetően erőteljes új felhatalmazást kapott az előrehozott parlamenti választáson a brit EU-tagság megszűnési folyamatának végigvitelére. Donald Trump amerikai elnök gratulált Boris Johnson brit miniszterelnöknek pártja elsöprő választási győzelméhez, és közölte, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia erős kereskedelmi megállapodást köthet egymással a Brexit után. Az amerikai képviselőház után a szenátus is határozatban népirtásként ismerte el a törökök által a múlt század elején az örmények ellen végrehajtott tömegmészárlást. Törökország elutasította, Örményország viszont üdvözölte a lépést. Washington és Peking közel áll egy korlátozott kereskedelmi egyezmény megkötéséhez, legalábbis Donald Trump amerikai elnök a tanácsadóival erről egyeztetett a Fehér Házban. A kaliforniai Vandenberg légibázisról indított, szárazföldi telepítésű ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet az Egyesült Államok - közölte a Pentagon szóvivője. Öngyilkos merénylő robbantott az iraki Szamarra városában, a bagdadi vezetéshez hű egyik síita milícia legalább 7 tagját ölve meg - közölte az iraki hadsereg. Agyonlőtt hat embert egy fegyveres Bagdadban, feldühödött emberek ezt követően lefegyverezték és felakasztották őt a város egyik központi terén - közölték biztonsági és egészségügyi tisztségviselők. A Líbia keleti részét irányító Halifa Haftar tábornok és a hozzá hűséges erők „döntő" offenzívát indítanak Tripoli elfoglalása érdekében, és megindulnak a líbiai főváros központja felé - jelentette maga a tábornok. A nyugati országok diplomatái elkezdték elhagyni Tripolit Halifa Haftar tábornok bejelentését követően. Hat holttestet sikerült kihozni az új-zélandi Fehér-szigetről, a héten kitört tűzhányó helyszínéről. Nyolc ember halálát már korábban megerősítették, két embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Nem politikai menedékjogot, hanem menekültstátuszt kért Argentínától Evo Morales lemondatott bolíviai elnök - közölte az argentin külügyminisztérium. A Szegedi Törvényszék másodfokon bizonyíték hiányában felmentette a Szeviép-ügy vádlottait. Baleset miatt csak egy sáv járható a fővárosi Múzeum körúton, és nem jár a 47-es, illetve a 49-es villamos a Deák Ferenc tér és a Szent Gellért tér között - közölte a katasztrófavédelem és a BKK. Átépítés miatt ma is lezárják az M70-es autóutat a muraszemenyei és a tornyiszentmiklósi csomópont között - közölte az Útinform. A magyar női kézilabda-válogatott kijutott a márciusi olimpiai selejtezőtornára, mivel a Japánban zajló világbajnokság hetedik helyezését Svédország szerezte meg Németországgal szemben. A Ferencváros 1:1-es döntetlent játszott a Ludogorec vendégeként a labdarúgó Európa-liga hatodik, utolsó fordulójában, így csoportjában harmadik helyen végezve búcsúzott. Női kosárlabda Euroliga: Sopron Basket - Schio (olasz) 59:51 Hosszú Katinka három számban diadalmaskodott a Kaposváron zajló rövidpályás úszó országos bajnokságon. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége Kubina Ádámot nevezte ki főtitkárnak.