Eddától és Ultra Color Fesztiváltól lesz hangos ezen a hétvégén a Plázs

Csütörtökönként – azaz „kispénteken” - DR BRS rendel a Plázs Music Teraszán, a Szerelem csütörtököt receptre kapják a bulizni vágyók a Balaton partján. Másnap az Edda Művek lép fel a Balaton nagyszínpadán. Pataky Attila és legendás zenekara elhozzák az Edda örökzöld himnuszait, a Körtől kezdve a Hűtlenig, így garantált az együtt éneklés. Az after partyról Dj Dominique gondoskodik majd, az Arénában Metzker Viktória játszik Manuel társaságában, a Music Teraszon Habparty lesz, míg a Clubban most is az Octopus felel a techno muzsikáért.

Másnap az Ultra Color Festiváltól lesz színes a Plázs. A legszínesebb éjszakán a változatos dallamokról többek között Bruno x Spacc, ValMar, Adam Ajkay, Jauri, Purebeat, Yamina, Daniel Nike és Elektra gondoskodnak majd. A Music Teraszon mindeközben a Wannabe Beach csapata hozza el a ’90-es évek és 2000-es évek legjobb slágereit.

Végre a The Etiket is megérkezik Siófokra, így a techno szerelmeseit olyan előadók várják a hajnalig tartó buliba, mint Sanfranciscobeat, Sikztah, Mateo & Spirit, Shabaam, Raul Young és Diana Hassan. Ezen a hétvégén is irány a Plázs, dobd le magad!