Durván átrendezheti a munkaerő piacot a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne, már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.
A kutatók szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. Az alábbi hivatások mellett feltüntetett százalékos értékek, azt mutatják, hogy az AI az adott szakma mekkora részét lenne képes elvégezni.
- Történész (90%)
- Programozó (90%)
- Értékesítő (80%)
- Újságíró (80%)
- DJ (75%)
- Adatkutató (75%)
- Ügyfélszolgálati munkatárs (72%)
- Szövegíró (70%)
- Call center munkatárs (70%)
- Pénzügyi tanácsadó (69%)
- Adminisztrátor (68%)
- Projektasszisztens (66%)
- Marketinges tartalomkészítő (65%)
- Számviteli asszisztens (64%)
- Termékpromótáló (62%)
- HR-asszisztens (63%)
- Piackutató (60%)
- Social media menedzser (60%)
- Kereskedelmi elemző (59%)
- SEO-specialista (58%)
A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a fenti szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók az AI-nak, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.
Fotó: Shutterstock