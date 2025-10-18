Keresés

Durván átrendezheti a munkaerő piacot a mesterséges intelligencia

2025. október 18., szombat 06:53 | Origo
Microsoft Mesterséges Intelligencia

A Microsoft friss elemzéséből kiderült, mely szakmák vannak a leginkább veszélyben a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Összegyűjtöttük azt a 20 szakmát, amelyeket már a közeljövőben is átvehetnek a mesterséges intelligencia legkülönbözőbb vívmányai.

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne, már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.

A kutatók szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. Az alábbi hivatások mellett feltüntetett százalékos értékek, azt mutatják, hogy az AI az adott szakma mekkora részét lenne képes elvégezni.

  • Történész (90%)
  • Programozó (90%)
  • Értékesítő (80%)
  • Újságíró (80%)
  • DJ (75%)
  • Adatkutató (75%)
  • Ügyfélszolgálati munkatárs (72%)
  • Szövegíró (70%)
  • Call center munkatárs (70%)
  • Pénzügyi tanácsadó (69%)
  • Adminisztrátor (68%)
  • Projektasszisztens (66%)
  • Marketinges tartalomkészítő (65%)
  • Számviteli asszisztens (64%)
  •  Termékpromótáló (62%)
  •  HR-asszisztens (63%)
  •  Piackutató (60%)
  • Social media menedzser (60%)
  • Kereskedelmi elemző (59%)
  • SEO-specialista (58%)

A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a fenti szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók az AI-nak, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.

Fotó: Shutterstock

