Durván átrendezheti a munkaerő piacot a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának elképesztő ütemű fejlődésével felerősödött a szorongás amiatt, hogy sok munkakörben a dolgozókat belátható időn belül MI-re cserélik le. A Microsoft friss kutatása pedig úgy tűnik, hogy kezdi beigazolni ezeket a félelmeket. A Sky News számolt be a vizsgálatról, amelynek célja eredetileg az volt, hogy kiderítse mely munkakörökben lehet az AI-chatbotokat hatékony kiegészítő eszközként alkalmazni. Az eredmények viszont még a kutatókat is meglepték, hiszen rámutattak arra, hogy szakmák tucatjait lehetne, már a közeljövőben szinte teljes mértékben automatizálni.

A kutatók szerint a mesterséges intelligencia térhódítása egyes ágazatokban különösen nagyarányú lehet. Az alábbi hivatások mellett feltüntetett százalékos értékek, azt mutatják, hogy az AI az adott szakma mekkora részét lenne képes elvégezni.

Történész (90%)

Programozó (90%)

Értékesítő (80%)

Újságíró (80%)

DJ (75%)

Adatkutató (75%)

Ügyfélszolgálati munkatárs (72%)

Szövegíró (70%)

Call center munkatárs (70%)

Pénzügyi tanácsadó (69%)

Adminisztrátor (68%)

Projektasszisztens (66%)

Marketinges tartalomkészítő (65%)

Számviteli asszisztens (64%)

Termékpromótáló (62%)

HR-asszisztens (63%)

Piackutató (60%)

Social media menedzser (60%)

Kereskedelmi elemző (59%)

SEO-specialista (58%)

A mesterséges intelligenciát használó cégek tanácsadói szerint három-öt éven belül a fenti szakmák nagy valószínűséggel teljesen átadhatók az AI-nak, kivéve azokat a területeket, ahol emberi kapcsolatokra vagy döntéshozatalra van szükség.

