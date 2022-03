Drogokat találtak a Foo Fighters elhunyt dobosa szervezetében

Megosztás itt:

A toxikológiai jelentés alapján tíz szer nyomát mutatták ki az ötvenéves korában elhunyt zenészben. A halál oka továbbra is ismeretlen, a nyomozók nem mondták, hogy a drogok szerepet játszottak volna benne. Hawkins egy bogotái hotelben halt meg, a hétvégén együttese egy zenei fesztiválon lépett volna fel. Szombatra virradó éjjel mentő érkezett a szállodába, miután mellkasi fájdalmakra panaszkodó férfihez hívták. Megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel, ezután nyilvánították halottnak - közölte a városi egészségügyi hatóság.

A kolumbiai főügyész hivatala azt közölte, a nyomozás folyamatban van, később további részleteket hoznak nyilvánosságra. Az együttes rajongói, akik a koncertre érkeztek a városba, virágokat helyeztek el a hotel elé. Hawkins 1997 óta zenélt a Foo Fightersben, és olyan slágerekben játszott, mint a "Learn to Fly" és a "Best of You". Korábban Alanis Morissette kanadai énekesnő dobosa volt. Az alternatív rock világában elismert névnek számító Foo Fighters dél-amerikai turnéjának következő állomásán lépett volna fel pénteken Kolumbia fővárosában, Bogotában.

MTI