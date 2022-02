Drasztikusan csökken a sünök száma Nagy-Britannia vidéki területein

Megosztás itt:

Az ezredforduló óta 30-75 százalékkal csökkent a vidéki populáció, leginkább Anglia keleti felén - közölte kedden a British Hedgehog Preservation Society (BHPS) és a People's Trust for Endangered Species (PTES). A természetvédők becslése szerint 2018-ban már csak 897 ezer példány élt Nagy-Britanniában a veszélyeztetett fajból főleg élettere szűkülése, illetve széttöredezése miatt, de sok állat esik kutyák és közlekedési balesetek áldozatául is. Vannak ugyanakkor biztató jelek is, a városokban például regenerálódni látszik az állomány.

Az évszázad első évtizedében ugyan még negyedével csökkent a városi sünök száma, azóta azonban stabilizálódni látszik a városi környezethez szokott populáció. Ez a helyzet is rávilágít, hogy milyen fontosak a kertek és a zöldterületek, valamint a helyi intézkedések a faj jövője szempontjából - közölték a természetvédők, akik a jövőben szorosabban együtt akarnak működni a gazdákkal annak érdekében, hogy vidéken is találjanak életteret a sünök, amelyek legalább félmillió éve honosak ott. A sünpopulációt történelmileg a hanyatlás jellemzi, legújabban azonban kettéválni látszik a vidéki és városi állomány sorsa - mutattak rá keddi jelentésükben az aktivisták.

MTI

