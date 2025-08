Elképesztő árak a Magyar Nagydíjon: 14 ezer forint egy hamburger, 2400 egy sör – itt a teljes árlap

Megosztás itt:

A Hungaroring jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt egy évhez képest, amit a szurkolók is tapasztalhatnak. A főlelátó megújult, kényelmesebb lett a nézők számára. A vendéglátósok pedig mindent megtesznek, hogy ők is kiszolgálják a nézőket, bőséges kínálattal készültek étel és ital fronton is.

A szurkolók persze a szabályok szerint bevihetnek a pályára fejenként fél liter vizet és 3 darab szendvicset, de akinek ez nem elég, annak van miből válogatnia. A vendéglátósok leginkább a magyaros ízekkel próbálják megfogni a vevőket. A sült kolbász illatát már messziről megérezni, idén három helyen lehet lángost is kapni, de nagyon népszerű a pirított hagymás hun-dog is, és a bőséges tálak, mint a zöldséges csirke, vagy a csülök pékné módra ételek.

Aki könnyedebb fogásokra vágyik az sem marad éhes, görög saláta, cézár saláta is kapható, a húsmentesen étkezők pedig rántott hagymakarikát, vagy rántott sajtot is választhatnak. A Mindmegette.hu megtalálta a Hungaroringen a legdrágább ételt, ami nem más, mint a három húsos, extra sajtos óriás hambuger, ami 14 800 forintba kerül.

A Hungaroring árlistája

hun-dog pirított hagymával 7500 forint

gyros tál - 7900 forint

gyros pitában - 4700 forint

saslik - 7000 forint

görög saláta - 4500 forint

rántott sajt 4900 forint

csülök pékné módra - 7400 forint

csirke nuggets - 4900 forint

hamburger - 6500 forint

óriás hamburger - 14 800 forint

zöldséges csirke - 7200 forint

Italok

limonádé 2100 forint

üdítők - 1500 forint/fél liter

ásványvíz - 900 forint/fél liter

sör - 2400 forint

alkoholmentes sör - 2000 forint

"Évek óta üzemeltetünk vendéglátóegységet a Magyar Nagydíjon. Naponta többször is sütünk, hogy minden friss legyen és cseréljük az árut. Arra törekszünk, hogy olyan ételeket áruljunk, ami a magyarok és a külföldi szurkolók ízvilágának is megfelel. Nálunk mindig van rántott húsos szendvics és sült kolbászos óriás bagett." - mesélte Bellovicz Bernadett, az egyik egység tulajdonosa a mindmegette.hu-nak.

Fotó: Szabolcs László