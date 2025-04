Diósgyőr rally - Majdnem kilencven induló három kategóriában

Megosztás itt:

A miskolci és így hazai közönség előtt szereplő versenyző az idén is Németh Gergellyel és egy Skoda Fabia RS Rally2-vel veszi fel a küzdelmet.

"Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a magyar ralisport élvonalában tartsanak minket számon. Tavaly ez egyértelműen megvalósult, s bár elkövettünk néhány kisebb-nagyobb hibát, bízom benne, hogy ezekből tanultunk, ami a teljesítményünkön, az eredményeinken is meglátszik majd" - nyilatkozta Német Gábor a verseny hivatalos honlapján. A pilóta újra a győzelemért száll harcba a Diósgyőr-ralin, ugyanakkor a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, nincs könnyű dolguk a magyarországi korlátozott tesztlehetőségek miatt.

"A szezonnyitó előtt jó lett volna egy kicsit menni az autóval. Ennek hiányában nehezebb lesz az első pillanattól százszázalékos teljesítményt nyújtani" - fogalmazott a tavaly abszolút bajnoki harmadik helyezettként záró versenyző.

A gyakorlási lehetőségek hiánya miatt a Turán Frigyes, Zsiros Gábor duó sem hazai környezetben, hanem Kassán tesztelte idei autóját, amely egy Skoda Fabia RS lesz. A 2024-ben abszolútban negyedik és a mezőny egyik legnépszerűbb pilótájaként számon tartott Turán elmondta, a szlovákiai teszten tudtak a beállításokon finomítani és elégedetten zárták az első közös napot.

"A Skoda motorja elsőre nyomatékosabbnak tűnik, és a hátsó futóműve is rendkívül korszerű. Ha eddig volt is technikai hátrányunk, az most el fog tűnni a pályán. Nagy kérdés, hogy milyen gyorsan tudunk az új autóval barátságot kötni, de az első benyomások minden szempontból optimizmusra adnak okot" - jelentette ki a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője.

Az első osztály jelentős része Skodával vág majd neki a Diósgyőr-ralinak, de további három márka is képviselteti magát a mezőnyben: Czékmány Norbert és Farnadi Ágnes egy Citroen C3 Rally2-vel, Bodolai László és Deák Attila egy Ford Fiesta R5-tel, a Berta László, Császár László duó pedig egy Hyundai i20N Rally2-vel áll rajthoz.

Az első osztályban 33, a másodosztályban, azaz Rally2-ben 32, míg a klasszikus versenyautókat felvonultató Historic kategóriában 24 páros vág neki a viadalnak, amelyen három gyorsasági szakaszon zajlik majd a futam, szombaton az egyik, vasárnap a másik irányba teljesíti a mezőny ezeket.

A szervizpark és a verseny központja a DVTK Stadionnál lesz, ahol kiegészítő programokkal is várják az érdeklődőket.

Forrás: MTI

Fotó: Canva