Díjazza a világ a magyar élelmiszereket

Tavaly negyvenegy, idén már negyvenkilenc magyar élelmiszert díjazott a zsűri a világ legrangosabb élelmiszerversenyén. Az 1994-ben alapított ­Great Taste Award versenyére a világ minden tájáról érkeznek csúcskategóriás élelmiszerek, a díjazott termékek jogosultak a Great Taste Award fekete-arany címkéjének használatára, ami a vásárlók számára egyet jelent a magas minőséggel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A londoni megméretésre hazánkból méz- és csokoládémanufaktúrák, illetve gluténmentes élelmiszereket gyártó cégek neveztek egyedileg, a walesi székhelyű magyar importőr, a Best of Hungary pedig többféle terméket indított. Mégpedig nagy sikerrel, hiszen 42 nevezésükből 22 nyert: kettő a legmagasabb elismerést, három csillagot, öt két csillagot, 15 pedig egy csillagot. Ez nem kis teljesítmény, ha azt vesszük, hogy összesen majdnem 13 ezer élelmiszert neveztek a versenyre világ minden tájáról – tájékoztatta lapunkat a cég társtulajdonosa és ügyvezetője.

Kopácsi Zoltán azt mondta, a háromcsillagos minősítést az általuk forgalmazott termékek közül a Váraljai hársméz és a Fekedi szürkemarha-szalámi érdemelte ki. Utóbbi összesen három díjat is bezsebelt, amivel a Baranya megyei sváb manufaktúra a szalámikészítés kategóriában világelső lett. De a cég által forgalmazott díjazott élelmiszerek között ott van mások mellett a szegedi Rubin paprika három fűszerpaprikája és hidegen sajtolt paprikaolajai is, a Grapoila cég ugyancsak hidegen sajtolt organikus napraforgóolaja, az erdélyi receptúra alapján készülő Ghaurved mustárok, valamint az egyetlen díjazott kaviár, a Danubius, amely egyenesen Kisbajcsról érkezett a londoni versenyre.

A felsorolásból is látszik, hogy a Best of Hungary, ez a 2016 novemberében alapított családi vállalkozás elsősorban kis manufaktúrákból származó termékeket forgalmaz a szigetországban, közülük néhányat Németországban, Olaszországban, Franciaországban és Spanyolországban is. Olyanokat, amelyekben nincs hozzáadott adalékanyag, színezék és tartósítószer, vagyis természetes összetevőket tartalmaznak és lehetőleg ellenőrzött gazdálkodásból származnak. Az elvárás fő oka, hogy amíg az élelmiszer-eladás értékben stagnál a szigetországban, addig az egészséges élelmiszerek forgalma minden évben megduplázódik – magyarázta Kopácsi Zoltán. A magas minőséget képviselő európai kézműves élelmiszerek iránt egyre nagyobb az érdeklődés, amit az is bizonyít, hogy a cég kínálatában a korábbi néhány tucatnyi helyett ma már több mint 140 termék szerepel, döntően mézek, paprikák, olajok, ecetek, kaviár, libamáj, szalámi, szarvasgombás termékek, gluténmentes termékek, szaloncukrok, valamint néhány hónapja díjnyertes borok és pezsgők is.

A magyar élelmiszer-manufaktúrák, borászatok termékeinek és ezek közül is a Great Taste Awardon díjazott finomságoknak a megismertetésére a szeptember első napjaiban Londonban megrendezendő nemzetközi minőségi élelmiszervásár is kiváló lehetőséget biztosít. Az pedig – mint Kopácsi Zoltán fogalmazott – külön megtiszteltetés cégük számára, hogy hazánk londoni nagykövetségén lesz a most díjazottak tiszteletére rendezendő díszvacsora, amelyen a termékeikből megálmodott ételkölteményeket szolgálják majd fel a Turul pop-up étterem fiatal magyar séfjeinek jóvoltából.

Magyar Nemzet