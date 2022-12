December 20-ig lehet licitálni az ArtXmas műveire

Megosztás itt:

Talán még soha nem volt példa arra, hogy egyetlen aukció keretében harmincnál is több ügyet, vagy szervezetet támogathatnak a vásárlók, hiszen az ArtXmas esetében a művészek maguk dönthettek arról, hogy a bevétel egy része hová kerüljön. Az árverési tételeket 70.000 Ft és 2 millió Ft közötti kikiáltási áron kínálják. A legnagyobb érdeklődés eddig Bukta Imre, EfZámbó István, Soós Nóra, DrMáriás és Kiss Tibor munkáit kíséri, de Bács Emese, Bereczki Kata, Bondor Csilla, Borsándi Balázs, Döme Péter, Eged Enikő Katalin, Győri Márton, Hu-Yang Kamílla, Jásdi Juli, Labrosse Dániel, Magyarósi Éva, Marosi Panni, Murakami Patrick, Nemes Anita, Ódor Bence István, Pakosz Anna, Sibitka Anna, Szabó-Lencz Péter (Petyka), Varga Bálint Dániel alkotásaira is sokan pályáznak.

A megvásárolt eredeti alkotások mellé egy-egy Unicum Riserva is jár ajándékba, amelyet Zwack Sándor személyesen dedikál.

Szignózott, limitált példányú reprodukciók, 25.000 Ft-tólA Lobenwein Galéria és a művészek közösen döntöttek úgy, hogy a művekből limitált példányban, 100-100 db, sorszámozott, szignózott reprodukciók is készülnek, amelyek két példányban vásárolhatók meg a galéria oldalán. Akadnak olyan művek, amelyek vegyes technikával készültek, ezért reprodukcióra az esetükben nincs lehetőség. Bondor Csilla például egy gyúródeszkát készített, valódi liszttel és mézeskalács-formákkal. Gaál Kata a rá jellemző melegség és sokszínűség jegyében ugyancsak fatáblára alkotott.

Kiss Tibor pedig két művel is részt vesz az ArtXmas aukción, közülük a Csocsóoltár című egy valódi csocsóasztal, karácsonyi izzókkal, díszekkel. Weiler Péter egyedi alkotása sok-sok szaloncukrot ábrázol egy vitrinben, SPAR Budget-csomagolásban, a vegyes technikával készült alkotások közül ez az egyetlen, amelyről kép is készült és így megvásárolható a kép szignózott reprodukciója is.

Reprodukció készült viszont - ugyancsak limitált példányban - Bada Dada: Pingvin labdázik holdtöltekor a rókával című 2005-ös, csodálatos, karácsonyi csúcs művéből, Bada lányának hozzájárulásával.

Kiállítás a Főfotóban

Az aukció másnapjáig, december 21-ig az összes alkotás közelről is megtekinthető a Főfotó Galériában (Bp. VIII., Baross u. 10.), ahol vásárolni is van lehetőség, ha valaki értékes és szép ajándékot keres.