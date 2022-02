Debrecenben két hétig farsangi mulatságok sora várja a látogatókat

Megosztás itt:

Debrecenben, a Vojtina Bábszínház falain belül és kívül két hétig farsangi mulatságok sora várja a látogatókat és a város lakóit egyaránt. Február 14-én nyitják és 27-én, vasárnap zárják a maszkos alakoskodásokkal, téltemető játékokkal, felvonulással tarkított zörgő-börgő zajkeltőkkel, álesküvői viccelődésekkel, Cibere és Konc király küzdelmének szokásaival tarkított napokat.

A játszóházban február 14-től 18-ig „Illik a tánc a farsangnak, minden rongya fityeg annak” címmel alakoskodók viccelődéseivel a kamaraterembe várják a nevetni vágyókat. Ezután, február 23-tól 25-ig a színházteremben 10.00 és 14.00 órától Maskarádé veszi kezdetét, ahol az egybegyűltek tanúi lehetnek Konc Király és Cibere Vajda viadalának, majd a városhírű komédiások – az ORT-IKI, a Szeredás, a Kuckó Művésztanya, a Hajdú és a Forgórózsa Táncegyüttes táncosai és a Vojtina Társulat csepűrágói – csapnak csinnadrattát.

Városi Maskarádé és Mangalica Fesztivál a Kossuth téren

Február 25-én, pénteken kültéren folytatódik a mulatságok sora a Kossuth téren, a városi Maskarádén, ahol a Bíró zenekar és a Sugalló zenekar együttes muzsikája mellett táncszínház is lesz. Február 26-án, szombaton 16.30 órától a Városházától induló télkergető népek a Kossuth téren tanúi lehetnek Konc Király és Cibere Vajda – a bőség és böjt urai – utolsó viadalának, melynek végén tűzre kerül a Tél urasága minden búval, bajjal, betegséggel együtt.

Február 25-től 27-ig a Maskarádé mellett újra a Mangalica Fesztivál ételei és zenéi töltik meg a Kossuth Teret. A talpalávalót a Garagulya, a Gólyalábas Kompánia, a Bürkös zenekar, az Agyag Banda és a Flaska Banda húzza.

A kéthetes farsangi forgatagot február 27-én, vasárnap 10.00 órától zárják, nem is akárhogy: Debrecen egy rendhagyó, interaktív családi nappal vesz méltó búcsút a hideg, fagyos téltől, és köszönti a tavaszt. Ezen a vasárnapon nem csak a bábosok lesznek jelmezben, de minden látogatót - gyermeket és felnőttet is egyaránt - maskarákban várnak, a legjobban öltözötteket pedig díjazzák majd. Aki nem öltözik be, az pedig saját maga készíthet álarcot magának a kézműves programokon.

A jelenleg hatályos járványügyi szabályozások értelmében a 6 éven felülieknek kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata, emellett bizonyos programokra a 18 éven felülieknek védettségi igazolványhoz kötött a részvétel. Részletes információk és jegyárak a Visit Debrecen oldalon találhatóak.

