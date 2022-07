Debrecen lesz a Tiszafüredi Halasnapok díszvendége

Megosztás itt:

A szervezők közleménye idézi Széles Diánát, Debrecen alpolgármesterét (Fidesz-KDNP), aki szerint a Debrecenből érkező turisták egyik kedvelt célpontja lett a Tisza-tó. Mint Lendvay Imre, a Tisza-VÍZ Víztermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a szabadvízi strand üzemeltetője hozzátette: tavaly a Tiszafüredi Szabadstrand 150 ezer látogatója közül a legtöbben Debrecenből érkeztek.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere (Fidesz-KDNP) a közleményben kiemelte, Debrecen már többször is volt díszvendége Tiszafüred nagy kulturális rendezvényeinek.

A halasnapok rendezvénysorozata a változatos halételekre épül. Szombaton rendezik meg az V. Tiszai Halételek Fesztiváljának főzőversenyét a Halas téren. A főzőversenyre az alapanyagokat a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja a résztvevők számára. Hegedüs Gábor ügyvezető szerint a Tisza-tó vonzerejét mutatja, hogy évente 130 ezer horgásznappal számol a Sporthorgász Kft., az oda járó horgászok mindig halban gazdag fogással térnek haza, az összmennyiség eléri a 200 ezer kilogrammot. A kifogott ragadozóhalak vonatkozásában, különösen a harcsa esetében, toronymagasan vezet a Tisza-tó - idézi a közlemény Hegedüs Gábort.

Az idei Tiszafüredi Halasnapokra hét helyszínen több tucat zenei, kulturális, sport- és gasztroprogrammal várják az érdeklődőket. Koncertet ad többek között Pápai Joci, Caramel, Nótár Mary, a Vad Fruttik, a Bagossy Brothers Company, a Punnany Massif és a TNT is. Rajtuk kívül fellépnek a szolnoki szimfonikusok és több művészeti együttes is. A négy nap alatt kirakodóvásár is lesz, ahol több mint száz kézműves és helyi termékes kínálja portékáját.

A programsorozat első napján, csütörtökön tartják a Hableány Konferenciaterem és Vigadóban a Város Napja rendezvényt. Szombaton a főzőverseny mellett PikNik Mozival is várják a kikapcsolódni vágyókat. Vasárnap a Halas téren "Tudj többet - Élj jobban!" - Közlekedésbiztonsági oktatóprogramot szervez a Kulturált Közlekedésért Alapítvány.

Hétvégén Strandfoci Tornát is rendeznek a szabadstrandon. A gyerekeket játszóházzal, gyermekkoncerttel várják.

A helyiek városkártyával ingyenesen látogathatják a rendezvény valamennyi helyszínét.

A közlemény szerint a Tiszafüredi Halasnapok története több mint négy évtizedre nyúlik vissza. Az első halas "népünnepélyt" 1978-ban rendezték meg azzal a céllal, hogy Tiszafüredet és a környező településeket összefogásra sarkallja.

Fotó: dehir.hu