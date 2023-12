Csütörtöktől lehet tűzijátékot vásárolni

Megosztás itt:

A fel nem használt, 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilvesztert követően öt napon belül a forgalmazónak vissza kell vinni, amelyet köteles térítésmentesen visszavenni - tartalmazza a közlemény.

"A pirotechnika nem játék! Legyen körültekintő, hogy hol és mit vásárol! Ha megvette, használja ésszel, biztonságosan!" - fogalmazott az ORFK.

Mint írták: míg az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijátékokhoz egész évben hozzá lehet jutni, a 3. osztályba sorolt termékek csak december 28. és 31. között vásárolhatók meg. Ugyanakkor, a professzionális, 4. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket 14, a 2. osztályba tartozó termékeket 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a 3. osztályba tartozókat csak nagykorúak vehetik meg - tették hozzá.

Figyelmeztettek arra, hogy pirotechnikai terméket mindenki csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljon, mert ez a garancia arra, hogy az árusító hely megfelel az előírt feltételeknek, illetve a termék bevizsgált.

"Ne vásároljon illegális árustól, mert ezzel saját és mások testi épségét is veszélyezteti!" - fűzték hozzá.

Ismertetésük szerint a legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót tartalmaz.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy továbbra is tilos petárdát birtokolni és felhasználni. Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A felrobbanó petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést, a végtagok roncsolódását, csonkolódását, a hallás tartós károsodását is okozhatja - olvasható az ORFK közleményében.