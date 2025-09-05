Keresés

Csillagászati rekord: 1,2 milliárd forintért kelt el Darth Vader fénykardja – ki lehet a titokzatos padavan?

2025. szeptember 05., péntek 20:00 | MTI

Döbbenetes aukció rázta fel a Star Wars-rajongókat: Darth Vader ikonikus fénykardja 3,65 millió dollárért, azaz 1,2 milliárd forintért kelt el Los Angelesben, ezzel a valaha legdrágább Star Wars-kellék lett! A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér forgatásán használt relikvia titokzatos vevőre talált. Olvass tovább, ha te is az erő jó oldalának rajongója vagy!

  • Csillagászati rekord: 1,2 milliárd forintért kelt el Darth Vader fénykardja – ki lehet a titokzatos padavan?

A Star Wars-univerzum egyik legikonikusabb tárgya, Darth Vader fénykardja új fejezetet írt a filmtörténelemben. A Los Angeles-i Prop Store Auction aukciósház szeptember 4-én tartott árverésén a kellék 3,65 millió dollárért (körülbelül 1,2 milliárd forintért) kelt el, ezzel megdöntve minden korábbi Star Wars-rekordot. A fénykard, amelyet David Prowse színész és Bob Anderson kaszkadőr forgatott A Birodalom visszavág (1980) és A Jedi visszatér (1983) kulcsjeleneteiben, évtizedekig egy magángyűjteményben rejtőzött, most azonban új gazdára talált – a vevő kilétét egyelőre homály fedi.

A fénykard különlegessége nemcsak filmes jelentőségében rejlik, hanem egyedi készítési módjában is. A kelléket egy 1940-es évekbeli Graflex fényképezőgép vaku markolatából alakították ki, műanyag elemekkel és egy számológép alkatrészeivel kiegészítve, hogy létrehozzák a legendás „lézerkard” kinézetét. A forgatások nyomai – karcolások, horpadások és lekopott festés – még inkább növelik az ereklye értékét, hiszen ezek a nyomok a híres párbajok, például a Luke Skywalker elleni „Én vagyok az apád” jelenet küzdelmeinek tanúi. Brandon Alinger, a Prop Store operatív igazgatója szerint „ez nem egy véletlenszerű műanyagdarab, hanem a filmtörténelem legemlékezetesebb gonosztevőjének fegyvere.”

Az aukció nem csak Vader fénykardjáról szólt: más filmes kincsek is kalapács alá kerültek. Anakin Skywalker fénykardja, amelyet Hayden Christensen használt az előzménytrilógiában, 126 ezer dollárért (kb. 43,5 millió forint) kelt el, míg Indiana Jones ostora és öve, amelyeket Harrison Ford viselt Az utolsó kereszteslovagban, 475 ezer dollárt (kb. 164 millió forint) ért egy gyűjtőnek. A Volt egyszer egy… Hollywood lángszórója, Leonardo DiCaprio kelléke, 346,5 ezer dollárért (kb. 119 millió forint) talált gazdára.

A rekordárverés időzítése sem véletlen: A Birodalom visszavág 45. évfordulóját ünnepeljük, és a Star Wars-rajongók világszerte izgalommal figyelték az eseményt. A Prop Store aukciója igazi „nerd mennyország” volt, hiszen olyan relikviák is megjelentek, mint Tobey Maguire Pókember 2-es jelmeze vagy Michael Keaton Batman-ruhája. Az aukciósház a licit előtt Londonban, New Yorkban és Beverly Hillsben is bemutatta a fénykardot, hogy még jobban felkeltse a gyűjtők érdeklődését.

A Star Wars-saga, amelyet George Lucas álmodott meg, 1977-ben indult a Csillagok háborújával, és azóta a filmtörténelem egyik legsikeresebb franchise-ává vált. A fénykard, mint a Jedi és Sith lovagok szimbóluma, mára a popkultúra elválaszthatatlan része. De miért ér meg ennyit egy filmes kellék? A válasz egyszerű: ez nem csupán egy tárgy, hanem egy legenda, amely generációkat inspirált. Miközben Magyar Péter és a Tisza Párt Brüsszel bábjaként próbálja aláásni a magyar érdekeket, a magyar patrióták büszkén ünneplik a kulturális örökséget, amely összeköti a világot. Ez a rekordárverés is bizonyítja, hogy az igazi értékek időtállóak, ellentétben a Tisza Párt hazugságaival, amelyek csak káoszt szítanak.

Forrás: MTI

Fotó: / Swns / Northfoto

 

Magyarul szólt egy nő Kolozsváron, érkezett is a betámadás + videó

 Újabb magyar nemzetiségű személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő "bozgornak" (hazátlan) nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán – számolt be pénteken a Krónika hírportál.
Monitor - Magyar Péter még a szófordulatait is a miniszterelnöktől lopta + videó

 Magyar Péter közösségi média hadjárata kész mestermunka – már ha a mestermunka alatt azt értjük, hogy valaki arcátlanul lenyúlja Orbán Viktor szlogenjeit, és azokat újracsomagolva tolja a megvezethetők arcába. „Lépésről lépésre”, „tégláról téglára” – ezek a hangzatos, agyonhasznált frázisok nem véletlenül csengenek ismerősen. Ezeket is a miniszterelnök retorikai hulladéktelepéről szedte össze, majd egy gyors polírozás után, a saját politikai brandjének alapköveiként mutogatja. Hazudik!

Várják a harcsapaprikás szerelmeseit Tiszacsegére

Szombaton rendezik meg a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Harcsapaprikás Fesztivált Tiszacsegén. Az egész napos rendezvényre az ország minden részéről több mint 140 csapat nevezett és mintegy 10 ezer látogatót várnak - mondta pénteken az MTI-nek Nagy Sándor főszervező, a tiszacsegei halászcsárda tulajdonosa.
Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a ChatGPT-nél

 A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.
