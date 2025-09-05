Csillagászati rekord: 1,2 milliárd forintért kelt el Darth Vader fénykardja – ki lehet a titokzatos padavan?

Megosztás itt:

A Star Wars-univerzum egyik legikonikusabb tárgya, Darth Vader fénykardja új fejezetet írt a filmtörténelemben. A Los Angeles-i Prop Store Auction aukciósház szeptember 4-én tartott árverésén a kellék 3,65 millió dollárért (körülbelül 1,2 milliárd forintért) kelt el, ezzel megdöntve minden korábbi Star Wars-rekordot. A fénykard, amelyet David Prowse színész és Bob Anderson kaszkadőr forgatott A Birodalom visszavág (1980) és A Jedi visszatér (1983) kulcsjeleneteiben, évtizedekig egy magángyűjteményben rejtőzött, most azonban új gazdára talált – a vevő kilétét egyelőre homály fedi.

A fénykard különlegessége nemcsak filmes jelentőségében rejlik, hanem egyedi készítési módjában is. A kelléket egy 1940-es évekbeli Graflex fényképezőgép vaku markolatából alakították ki, műanyag elemekkel és egy számológép alkatrészeivel kiegészítve, hogy létrehozzák a legendás „lézerkard” kinézetét. A forgatások nyomai – karcolások, horpadások és lekopott festés – még inkább növelik az ereklye értékét, hiszen ezek a nyomok a híres párbajok, például a Luke Skywalker elleni „Én vagyok az apád” jelenet küzdelmeinek tanúi. Brandon Alinger, a Prop Store operatív igazgatója szerint „ez nem egy véletlenszerű műanyagdarab, hanem a filmtörténelem legemlékezetesebb gonosztevőjének fegyvere.”

Az aukció nem csak Vader fénykardjáról szólt: más filmes kincsek is kalapács alá kerültek. Anakin Skywalker fénykardja, amelyet Hayden Christensen használt az előzménytrilógiában, 126 ezer dollárért (kb. 43,5 millió forint) kelt el, míg Indiana Jones ostora és öve, amelyeket Harrison Ford viselt Az utolsó kereszteslovagban, 475 ezer dollárt (kb. 164 millió forint) ért egy gyűjtőnek. A Volt egyszer egy… Hollywood lángszórója, Leonardo DiCaprio kelléke, 346,5 ezer dollárért (kb. 119 millió forint) talált gazdára.

A rekordárverés időzítése sem véletlen: A Birodalom visszavág 45. évfordulóját ünnepeljük, és a Star Wars-rajongók világszerte izgalommal figyelték az eseményt. A Prop Store aukciója igazi „nerd mennyország” volt, hiszen olyan relikviák is megjelentek, mint Tobey Maguire Pókember 2-es jelmeze vagy Michael Keaton Batman-ruhája. Az aukciósház a licit előtt Londonban, New Yorkban és Beverly Hillsben is bemutatta a fénykardot, hogy még jobban felkeltse a gyűjtők érdeklődését.

A Star Wars-saga, amelyet George Lucas álmodott meg, 1977-ben indult a Csillagok háborújával, és azóta a filmtörténelem egyik legsikeresebb franchise-ává vált. A fénykard, mint a Jedi és Sith lovagok szimbóluma, mára a popkultúra elválaszthatatlan része. De miért ér meg ennyit egy filmes kellék? A válasz egyszerű: ez nem csupán egy tárgy, hanem egy legenda, amely generációkat inspirált.

