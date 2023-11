Civil kezdeményezésre segítik Béla bácsit, akit korábban többször kiraboltak + videó

Megosztás itt:

A Borsod vármegyei Ózd egyik mellékutcája, itt éli mindennapjait Béla bácsi. A férfi mindkét szemén szürkehályog van, ami miatt szinte már semmit nem lát. Korábban többször kirabolták és elmondása szerint, ha nincs a Magyar Református Szeretetszolgálat ma már nem is élne.

Korábban a patkányokkal is meg kellett küzdenie, a károkozók szinte minden élelmét felfalták.

Az összefogásnak köszönhetően már egy új kályha biztosítja a meleget a lakásban, valamint nyílászárókat is felajánlottak, amelyeket az Ózdi Gábor Áron Szakképző tizedikes diákjai és tanárai be is szerelnek.

Béla bácsi ráadásul a látását is visszanyerheti, a szürkehályog ugyanis műtéttel gyógyítható.