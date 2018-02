Cirkuszi produkcióval búcsúztatták a telet Balatonlellén

Elsőként a nemzeti cirkusz zsonglőre ejtette ámulatba a közönséget látványos labdatrükkjeivel. Ebben a balatonlellei vitorláskikötőben nem ez volt az első különleges téli program, tavaly jégkörhintát vágtak a Balaton jegébe, idén pedig gasztrofarsangot és téli vitorlásversenyeket is tartottak.

„Mi minél több olyan programot szeretnénk csinálni, amivel azt mutatjuk meg, hogy télen is lehet életet hozni a Balatonra, mai napon alapvetően a jégpályazáró rendezvényünkre gyűltünk össze, de hát az időjárás közbeszólt. Jövő héten végig mínusz 15 fokot mondanak a meteorológusok, úgyhogy még egy hétig nyitva lesz a jégpályánk, de ha már így összegyűltünk, akkor meghívtuk az Arany Bohóc-díjas Richter családot, hogy egy produkciót csináljanak a csapatukkal nálunk” – mondta a BL Yachtclub ügyvezetője, Tóth Balázs.

A Gerling-csoport egyik tagja pedig két munkagép által kifeszített drótkötélen mutatott be lélegzetelállító mutatványokat. A kolumbiaiak vadonatúj műsorszáma a nemzeti cirkusz márciusban induló turnéjának is része lesz. A cirkusz igazgatója a produkciók mellett a nemrég nyert Arany Bohóc-díjat is elhozta a közönségnek.

„A monte-carlói cirkuszfesztivál a világ legnagyobb cirkuszfesztiválja, 44 éve rendezik meg. Ezt sokan emlegetik a cirkuszművészek Oscar-díjának is, és hát hála istennek idén diadalmaskodnunk sikerült Monte-Carlóban. Megnyertük az Arany Bohóc-díjat illetve még három darab különdíjat, és a közönség díjat is mi nyertük meg” – mondta a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója, ifj. Richter József.

A következő hetek is mozgalmasak lesznek Balatonlellén, márciusban balatoni pezsgő- és gyöngyözőbor-tesztet, valamint tavaszi regattát is szerveznek.