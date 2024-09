Címvédéssel zárult az VII. MTFE Sírásó Verseny

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, idén rekordszámú nevezéssel, nemzetközi mezőnnyel rendezték meg a VII. Sírásóversenyt Pécsett. A verseny rendezője, az MTFE fontosnak tartja, hogy kollégáik munkáját ezzel a versennyel is elismerje és a közvélemény számára a kegyeleti szabályok kereteit betartva megismertesse.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.