Chuck Norris is segíti a Jónak lenni jó! jótékonysági kampányt + videó

Az amerikai karate-világbajnok és színész kalapja mellett a magyarországi jószolgálati nagykövetek, például Illés Fanni paralimpikon, valamint Dibusz Dénes válogatott kapus tárgyaira is lehet licitálni, illetve más hírességek felajánlásai is megvásárolhatók, néhány különleges tárgy pedig a december 22-i élő műsorban kerül "kalapács alá".

"Chuck Norris, akinek neve az évek alatt egybeforrt az erejét firtató vidám mondatokkal, a jótékonyságban is erős. Már többször bizonyította, hogy mennyire fontos neki ismert emberként a társadalmi felelősségvállalás. Világszerte támogat nemes, jótékonysági kezdeményezéseket, és magyarországi akciókat is több alkalommal segített már" - fogalmaztak.

