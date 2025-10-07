C-vitamin bomba Zsibót-Szőlőhegyről: Egy kivi naponta – recept a hosszú élethez! + videó

Megosztás itt:

Meglepetés: 845 kivi növény egy szigetvári dombon!

Ki gondolná, hogy Baranyában, a Szigetvárhoz tartozó Zsibót-Szőlőhegy dombjai között egy igazi egzotikum, a kivi érzi otthon magát? Az Ujházi Kivi Birtok ma már Magyarország egyik legnagyobb kivitermelője. Ujházi Tamás gépésztechnikusból lett gyümölcstermesztő kemény munkával érte el, hogy mára már közel 2 hektáron, 845 növényből álló kiviültetvényen dolgozhassanak. Az ötlet a 2017-es indulás előtt évekkel született, Tamás gondosan tanulmányozta a savas talajt és a növény igényeit.

Vegyszermentes óriás: 128 grammos C-vitamin bomba

A birtokon a siker kulcsa a vegyszermentes, bio termelés. A kivi levelei ősszel lehullanak, természetes módon gazdagítva a talajt. Nem véletlen a szigetvári kivi kiváló minősége: egy szúrópróbaszerűen kiválasztott példány 128,8 gramm volt, holott az első osztályú gyümölcs csak 80 grammtól kezdődik! A kivi igazi C-vitamin bomba, káliumban és antioxidánsokban gazdag, erősíti az immunrendszert. Tamás szerint: „Ha valaki naponta csak egy kivit eszik, már sokat tett az egészségéért.”

Szörp, pálinka és feldolgozóüzem: A jövő Baranyában

A kivi szüret szeptember végétől október közepéig tart, és a gyümölcs okosan tárolva akár márciusig is eláll. A birtokon a friss kivi mellett szörp, lekvár és pálinka is készül. Ujházi Tamás következő célja egy feldolgozóüzem létrehozása, hogy a baranyai kivi még több formában eljuthasson a vásárlókhoz. Ez a vállalkozás nem csak egy sikertörténet, hanem annak is bizonyítéka, hogy a hazai tehetség és a kemény munka egzotikus álmokat is valóra vált!

Forrás: BAMA.HU