C-vitamin bomba Zsibót-Szőlőhegyről: Egy kivi naponta – recept a hosszú élethez! + videó

2025. október 07., kedd 16:00 | Bama.hu
Ujházi Tamás kivibirtok vegyszermentes. C-vitamin

Szigetvár mellett, Baranyában terem Magyarország egyik legnagyobb kivibirtoka! Az Ujházi Kivi Birtokon közel két hektáron, 845 növényből álló ültetvényen dolgoznak. Az egzotikus gyümölcs teljesen vegyszermentesen, bio módon érzi jól magát a dombok között, igazolva a hazai termelés sikerét.

  • C-vitamin bomba Zsibót-Szőlőhegyről: Egy kivi naponta – recept a hosszú élethez! + videó

Meglepetés: 845 kivi növény egy szigetvári dombon!

 Ki gondolná, hogy Baranyában, a Szigetvárhoz tartozó Zsibót-Szőlőhegy dombjai között egy igazi egzotikum, a kivi érzi otthon magát? Az Ujházi Kivi Birtok ma már Magyarország egyik legnagyobb kivitermelője. Ujházi Tamás gépésztechnikusból lett gyümölcstermesztő kemény munkával érte el, hogy mára már közel 2 hektáron, 845 növényből álló kiviültetvényen dolgozhassanak. Az ötlet a 2017-es indulás előtt évekkel született, Tamás gondosan tanulmányozta a savas talajt és a növény igényeit.

 Vegyszermentes óriás: 128 grammos C-vitamin bomba

 A birtokon a siker kulcsa a vegyszermentes, bio termelés. A kivi levelei ősszel lehullanak, természetes módon gazdagítva a talajt. Nem véletlen a szigetvári kivi kiváló minősége: egy szúrópróbaszerűen kiválasztott példány 128,8 gramm volt, holott az első osztályú gyümölcs csak 80 grammtól kezdődik! A kivi igazi C-vitamin bomba, káliumban és antioxidánsokban gazdag, erősíti az immunrendszert. Tamás szerint: „Ha valaki naponta csak egy kivit eszik, már sokat tett az egészségéért.”

 Szörp, pálinka és feldolgozóüzem: A jövő Baranyában

 A kivi szüret szeptember végétől október közepéig tart, és a gyümölcs okosan tárolva akár márciusig is eláll. A birtokon a friss kivi mellett szörp, lekvár és pálinka is készül. Ujházi Tamás következő célja egy feldolgozóüzem létrehozása, hogy a baranyai kivi még több formában eljuthasson a vásárlókhoz. Ez a vállalkozás nem csak egy sikertörténet, hanem annak is bizonyítéka, hogy a hazai tehetség és a kemény munka egzotikus álmokat is valóra vált!

Forrás: BAMA.HU

