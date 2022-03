Buzz Aldrin holdsétás fotója 7700 dollárért kelt el

Megosztás itt:

Az árverésen több mint 170 ezer dollár (58,2 millió forint) folyt be az eladott fotókból. Az Apollo 8-17 misszióiról készült, magánkézben lévő 74 fénykép között szerepelt Buzz Aldrin híres holdsétás fotója is, amely 1969 júliusában készült az első holdra szálláskor. A fotón Aldrin látható űrruhában, de a felvételt készítő Neil Armstrong is megjelenik Aldrin sisakján tükröződve.

A fénykép a National Geographic és a Life magazin címlapjára került annak idején. Az űrből készült első földfelkeltét ábrázoló színes fotó, amely az Apolló-8 misszióján született 1968-ban, 13 ezer dollárért (4,5 millió forintért) kelt el. A ritka, eredeti fotókat a NASA bocsátotta ki korlátozott számban tudományos kutatások céljára, illetve nemzetközi folyóiratok publikációi számára. A dán Bruun Rasmussen aukciósház közleménye szerint a fotókollekciót egy magát megnevezni nem kívánó, dán kapcsolatokat ápoló külföldi kínálta fel eladásra.

MTI