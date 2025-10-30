Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Megosztás itt:

A rendkívüli régészeti felfedezés részleteit csütörtökön ismertették a sajtóval a gyulafehérvári Egyesülés (Unirii) Múzeumának régészei. A helyi sajtó beszámolói szerint a Partos városrészben az önkormányzat egy modern buszterminált készül építeni uniós forrásokból, ezt előzte meg a régészeti feltárás.

A szakemberek eddig 5000 négyzetméteres területet tártak fel, és a Római Birodalom Dácia tartományából származó, a III. század első felére datált leletekre bukkantak.

Az Agerpres jelentése szerint a feltárást felügyelő Radu Ota régész emlékeztetett arra, hogy Gyulafehérvár helyén egykoron két római város is volt egymástól alig két kilométerre. A most talált leletek a Colonia Aurelia Apulensis nevű város észak-keleti negyedéből valók.

A Marcus Aurelius császárról elnevezett település Dacia leggazdagabb városa volt, ahol fontos leleteket találtak

- mondta a régész.

Az augusztus óta tartó feltárás során az 5000 négyzetméteren 14 utat és teret, a Római Birodalom különböző időszakaiból származó épületeket találtak. A leletek sorát egy 28 négyzetméteren megmaradt, kerámialapokból készült padlóburkolat gazdagítja. Ritkaságnak számít két egészben fennmaradt felirat is, melyeket az isteneknek szenteltek. A Jupiter képével díszített, bronzból és ólomból készült kocsialkatrész is egyedi, először találtak ilyet Dacia területén.

A régész aláhúzta, hogy a nagy felületen jó állapotban megmaradt római utakat konzerválni kellene, valamint felterjeszteni az UNESCO világörökségi listájára.

Az augusztusban elkezdődött feltárás november végéig tart, majd télire biztonságba helyezik a feltárt részeket, és jövőre folytatják a munkát - mondta Radu Ota.

Gabriel Rustoiu, a múzeum vezetője nyomatékosította, hogy a leleteket szeretnék a helyszínen megőrizni és látogathatóvá tenni a turisták számára. "Gyulafehérvár elsősorban a történelme miatt fontos" - húzta alá. Arra is rámutatott, hogy még a régészeti feltárás elején tartanak, és a jövőben újabb leletek kerülhetnek elő.

Gabriel Plesa polgármester is arról beszélt, hogy a leletek egy részét a helyszínen tennék láthatóvá, de az eredeti projektről sem mondanának le.

Gyulafehérváron korábban is találtak jelentős római kori leleteket, ép szarkofágot, aranyékszereket. A közép-erdélyi település a római korban is lakott volt, itt állt Apulum, az ókori Dácia tartomány egyik jelentős városa.

Fotó: illusztráció (Gemini)