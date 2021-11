Bunyós Pityut is kiütötte a koronavírus

Megosztás itt:

Ami a ringben az ellenfeleknek nem sikerült, a betegség véghezvitte: padlóra küldte a koronavírus Bunyós Pityut!

A mulatós sztárt kórházban ápolják, nincs jó állapotban, úgy tudjuk, az egykorin ökölvívó legalább egy hete szenved már a betegségtől. Pityut telefonon sikerült elérni és megerősítette az információinkat, elgyötört hangon ért megértést és türelmet.

– Beteg vagyok, nagyon nem érzem most jól magam. Kórházban ápolnak, remélem, jövő héten egy kicsit bővebben is beszámolhatok az állapotomról – mondta alig érthetően a telefonba Bunyós Pityu, akiért a barátok és a család is nagyon aggódik, szeretett felesége és fia is nagyon várja haza az egykori sportolót.

A mátészalkai énekes nehéz időszakon van túl, mert nemrég vesztette el édesanyját, úgy tudjuk, ő is a világszerte terjedő betegség áldozata lett.

"Drága anyukámmal nemrég még így énekelgettünk a kis falumban... Nagyon hiányzik, de emléke és közös nótázásaink örökre megmaradnak a szívemben" – írta egy hónappal ezelőtt fájó szívvel a mulatós-sztár.

Rájár a rúd a szakmára, nemcsak Pityu, de a harmonikás Márió is csak a napokban térhetett haza a kórházból a fertőzés után.

"Szeretnék köszönetet mondani az ajkai Magyar Imre Kórház COVID-osztálya minden orvosának, ápolónőknek, ápolóknak, segédápolóknak, takarító személyzetének és minden dolgozójának azt az irántam tanúsított gondoskodást, hozzáállást és szeretetet amit a kórházban eltöltött idő alatt kaptam" – írta Facebook-oldalán a zenész.

Hír TV/ Blikk