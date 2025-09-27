Bumm – A hagyomány és a sztárok találkozása az ország egyik legrégebbi fesztiválján: Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok

Bor, kultúra és hagyományok Tokajban
A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok az őszi fesztiválszezon egyik kiemelkedő eseménye, amelynek célja a tokaji borvidék hagyományainak, értékeinek és kulturális sokszínűségének bemutatása. A rendezvény fő helyszíne idén a Tokaj Fesztiválkatlan, de a programok kiterjednek az egész településre.
A résztvevőket egész hétvégén nyitott pincék, borudvar és gasztrosétány várja, emellett kézműves vásárral és mesterségek utcájával is kiegészítik a kínálatot. A látogatók számára a helyszínek között városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik. A Tokaji Borászok Asztaltársasága szombaton dűlőtúrákat is szervez.
A fesztivál csúcspontjai: felvonulás és szőlőösszeadás
A Szüreti Napok leglátványosabb eseménye a szombat délutáni szüreti felvonulás. A színes menetben mazsorettek, borlovagok, hagyományőrzők, lovasok és feldíszített járművek vonulnak végig a város utcáin. Ezt követi a különleges szőlőösszeadási ceremónia, ahol a világörökségi borvidék polgármesterei jelképesen egyesítik településeik termését.
Az ebből készülő Polgármesterek bora a hagyományt és az összetartozást szimbolizálja, és kizárólag reprezentációs célokat szolgál, kereskedelmi forgalomba nem kerül.
Zenei felhozatal: a modern sztároktól a családi programokig
A fesztivál a kulturális örökség mellett a modern szórakozásra is nagy hangsúlyt fektet:
Péntek: Dzsúdló koncertje gondoskodik a fesztiválhangulat beindításáról.
Szombat: ByeAlex és a Slepp lép színpadra.
Vasárnap: A nap a családosoknak szól, fellép az Alma Együttes és a Brandnyúl.
A koncerteken kívül DJ-k és más fellépők is szórakoztatják a közönséget, biztosítva a folyamatos fesztiválélményt a teljes hétvége alatt.
