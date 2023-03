Bulizni biztonságtudatosan is lehet

Megosztás itt:

Öt éve hívták életre a Balaton Sound szervezői – az azóta is jól működő és folyamatosan fejlődő - Safety First programot, mely egy szakértői csapat segítségével, illetve a fesztiválozók bevonásával tesz konkrét lépéseket annak érdekében, hogy minél tudatosabban és biztonságosabban szórakozzanak a fiatalok, fesztiválozás közben is figyeljenek egymásra és cselekedjenek, ha szükséges.

A kezdeményezés keretében fesztiválszervezők és külsős szakértők gyűjtötték össze az általuk leggyakrabban tapasztalt fesztivál problémákat, illetve azt, hogy a fiatalok miként előzhetik meg ezeket. A szakértői csapat, valamint az őket segítő önkéntesek a fesztiválon is jelen vannak, hogy helyszíni jelenléttel és segítségnyújtással is hozzájáruljanak a biztonságos fesztiválozáshoz.

A Safety First program fontos, innovatív eleme továbbá a rendezvény alatt a SOUND applikáción belül működő „pánikgomb”, amely lehetővé teszi, hogy a fesztiválozók könnyedén jelezhessék a fesztivál szervezőinek, ha segítségre szorulnak, vagy ha problémás esetet észleltek. A Safety First program újszerűségét és hatékonyságát is mutatta, hogy a Sound szervezői korábban elnyerték Hollandia vezető fesztivál-weboldala, a Festileaks.com - nemzetközi fesztiválokat értékelő - versenyében a “Legjobb Logisztika” díját.

A nagykövet szakértői csapatához, így Dr. Zacher Gáborhoz, aki toxikológus szakemberként a hozzá tartozó kérdésekben nyújthat segítséget és Dr. Hevesi Krisztához, mint szexuálpszichológushoz, aki a saját témájában tud tanácsokat adni, most csatlakozott dr. Molnár István Jenő , a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanársegédje, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület alelnöke, jogász, bűnmegelőzési szakértő, korábbi rendőr.

Az elmúlt 15 évben folyamatosan rendészeti és bűnmegelőzési területen tevékenykedett a hobbija és a hivatása is a gyermek- és ifjúságvédelem.

„A felkérést kiváló lehetőségnek tartom arra, hogy válaszaimmal, tanácsaimmal felhívjam a figyelmét a bulizni vágyó fiataloknak arra, hogy szórakozni biztonságtudatosan is lehet. Bízom benne, hogy szavaim és üzeneteim minél több személyhez jutnak el” – mondja a szakértő.

Szintén a nagyköveti csapat új tagja DJ Yamina, aki Metzker Vikivel közösen segíti a Safety First törekvéseit. Mint mondják: “Oszlopos tagjai vagyunk évek óta az éjszakai életnek, melynek során rengeteg fiatallal találkozunk, és a generációkon keresztül vizsgálhatjuk és szemlélhetjük kívülről (de közelről) a buli-kultúrájukat. Óriási felelősség van rajtunk, egyrészt a nagy követőtábor miatt a social térben, másrészt mivel a buli ívét, menetét és hangulatát is mi alakítjuk. Rengeteg fiatal követi mindennapjainkat, cselekedeteinket, köztük sok lány példaképként tekint ránk. Ezért is fontos számunkra a Safety First projekt. ”

A Safety First kezdeményezés keretében önkéntesek bevonására és edukációjára is nagy figyelmet fordítanak a szervezők. Az önkéntesek jelentkezését az alábbi felületen várják a szervezők: www.fesztivalonkentes.hu.

Balaton Sound Safety First videó:

​​​​​​​https://www.youtube.com/watch?v=qyAG2iIBv3w