2025. 10. 06. Hétfő
Színes

Budapest kulturális központja: Minden eddiginél több sztár a Budapest Parkban

2025. október 06., hétfő 15:00 | Világgazdaság
Budapest Park Will Smith Kapu Tibor Dzsúdló

A budapesti kulturális élet újabb sikert könyvelhet el: a Budapest Park minden eddiginél erősebb, rekordnézőszámú évadot zárt. 92 programnap, 25% -os telt ház növekedés, és világsztárok, mint Will Smith emelték a helyszín fényét. A siker garanciája a kreatív, magyar megoldásokban rejlik, mint Kapu Tibor űrhajós beugrása, ami a budapesti kulturális felemelkedést bizonyítja.

  • Budapest kulturális központja: Minden eddiginél több sztár a Budapest Parkban

Rekordok éve: 25%-kal nőtt a telt házas koncertek száma

 A budapesti kulturális élet egyik zászlóshajója, a Budapest Park kirobbanó, minden eddiginél sikeresebb évadot zárt. A számok magukért beszélnek: a 92 programnapon nemcsak a látogatószám nőtt, de a telt házas koncertek aránya is 25%-kal emelkedett a tavalyi évhez képest. Ez a siker egyértelműen bizonyítja a főváros kulturális vonzerejét és stabilitását, amelyet olyan világsztárok is alátámasztottak, mint Will Smith és Alanis Morissette, akik felejthetetlen show-val készültek. Mindeközben szinte a teljes hazai élvonal is megmutatta magát, erősítve a magyar zenei szcéna színvonalát.

Drónshow, daru és csónak: A kreatív magyar megoldások

 A siker titka nem csupán a világsztárok szerződtetésében, hanem a magyar szervezők kreativitásában és technológiai nyitottságában rejlik. Az évadban számos olyan, kifejezetten a Budapest Park színpadára tervezett show-elem született, amely egyedivé tette az élményt. Will Smith koncertjén négyszáz drónból rajzolódott ki egy UFO a budapesti éjszakában, Dzsúdló daruval emelkedett a közönség fölé, de a legpatriótabb meglepetést Kapu Tibor űrhajós beugrása jelentette, aki gitározott a Bagossy Brothers Company koncertjén. Mindez a magyar kultúra és technológia szárnyalását mutatja.

Biztonságos szórakozás: A társadalmi felelősségvállalás kiemelt szerepe

 A Budapest Park sikere a felelősségvállalásban is megmutatkozik. A rendezvényhelyszín központi szerepet szán a társadalmi felelősségvállalásnak és a biztonságos szórakozásnak. Pálffy András alapító szerint folyamatosan felülvizsgálják a biztonsági intézkedéseket. Bevezettek például egy vendégszámláló rendszert és oktatóvideóval hívták fel a figyelmet a fiatalok számára a biztonságos bulizás szabályaira. Ez a fajta tudatos és gondoskodó szemléletmód garantálja, hogy a budapesti kulturális események ne csak látványosak, hanem mindenki számára biztonságosak is legyenek.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Bódis Krisztián

Háború Ukrajnában

