Búcsút intett közösségi oldalainak III. Károly és Kamilla királyné

II. Erzsébet halála után fia, III. Károly király lett Anglia uralkodója. III. Károly és Kamilla királyné követők millióinak intettek nemrég búcsút, miután a 2,8 millió követővel rendelkező közösségi oldalaikon nem kívánnak megjelenni. Ezentúl a királyi család oldalát veszik majd igénybe - írja a Life.hu.

A Clarence Rezidencia oldalain a következő szöveg olvasható:

"Ezt a fiókot többé nem frissítjük. Kérjük, kövesse a @RoyalFamily-t, ha friss híreket szeretne kapni Őfelségéről, III. Károly királyról és Őfelségéről, a királynéről"

– írja a Daily Mail.

Korábban Vilmos és Katalin, immár walesi herceg és hercegnő is frissítették közösségi oldalukat, így találhatjuk meg őket: The Prince and Princess of Wales.