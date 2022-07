Botrány a dunaújvárosi strandon

Megosztás itt:

„Elég volt, a szabály azért van, hogy betartsuk” – írta ki a dunaújvárosi alpolgármester, Mezei Zsolt, miután múlt hét hétvégén balhé volt a városi élményfürdőben. A problémát az adta, hogy többen is utcai ruhában mentek be a medencékbe, semmivel sem foglalkozva.

Kiakadtak a vendégek

„Szombaton mi is voltunk a családdal, gyerekekkel. Egy darabig nem is volt baj, majd úgy körülbelül 15 órától elszabadult a pokol. Többször jártunk már a fürdőben, soha nem volt gondunk, de most valóban: ami sok az sokk” – írta egy édesanya.

Ugyanezt tapasztalták mások az élményfürdő római fürdő részén is. „Jegyük nem lévén, átmászott három fiatal a beléptető kapun, majd ruhástul beültek a jakuzziba. És persze hangosan vihorásztak, amikor az a fürdőrész pont az ellazulást, a relaxációt szolgálná” – számolt be az esetről egy férfi.

Szigorú intézkedéseket vezetnek be

Az eset azonnali lépéseket vont maga után, amikről az alpolgármester számolt be.

„Aki a házirendet megsérti attól a belépőt visszavonjuk és kitiltjuk az élményfürdő területéről! Fokozattan vonatkozik az utcai ruhában való fürdésről! Ennek az elbírálása a medenceőr feladata! Elég volt, a szabály azért van, hogy betartsuk! És ha nem megy szép szóval, majd megy akarattal! Nem lehet, hogy pár nem normális ember, elrontsa a sokak kikapcsolódását. A rendőrséget kértem, hogy panasz esetén a lehető leggyorsabban jöjjenek az élményfürdőbe és segítsék a munkát!”

- jelentette ki a férfi.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)