Bősz Anett gyermeket vár

Közösségi oldalán jelentette be a DK által támogatott Bősz Anett, hogy gyermeket vár. „A szívem alatt hordom a kisfiam, miközben nemcsak édesanyává, de főpolgármester-helyettessé is válok” – írta.

Már az első időszakban is éreztem, mennyi erőt ad a várandósság, mennyi erőt ad ahhoz, hogy egy jobb, igazságosabb, élhetőbb Magyarországért küzdjek, mert hogy itt fog élni a kisfiunk is” – fogalmazott Bősz Anett, majd rámutatott, hogy most a főpolgármester-helyettesi, és az anyai szerepre is egyszerre készül.