Beton.Hofi hétvégén beveszi a Plázst

Megosztás itt:

Végre elindult az igazi nyár: csobbanhattunk a Balatonban, a Plázson beindult a zsongás és már az első hétvégén rengetegen döntöttek úgy, hogy a Siófoki Nagystrand homokos partján eresztik ki a gőzt. A pörgés pedig innentől meg sem áll egészen szeptember 3-ig, így ezen a hétvégén is parádés koncertekre számíthatunk a Plázson.

Beton.Hofi jött, látott és vitt mindent az elmúlt három évben: teltházas bulik, Fonogram-díj, menő együttműködések jelölik az útját. A hazai underground hip-hop körökből szinte pillanatok alatt nőtt fel a teltházas koncertekig. Beton.Hofi laza és őszinte szavaival nagyon betalált, szombaton pedig a Plázson elsőbálozóként bulizhatunk a zenéjére, előtte ráadásul a szintén hatalmas sikerű fiatal rapper, Pogány Induló szövegel majd. Persze, a buli itt nem érhet véget. Az afterpartyról olyan előadók gondoskodnak majd most is, mint Lmen Prala, Jauri, Koósz Milán, Pixa, Elektra, Stephanie, Strong R., Gabriel Dancer, Kate Hex, R92 és Crotter. Ne is gondolkozz tovább a programon, ezen a hétvégén is dobd le magad a Balaton tengerpartjára, a Plázsra!