Berki Krisztián édesanyja kimondta: el akart válni a fiam

Mint azt a Blikk megírta, Berki május 6-i halála előtt két nappal Mazsi rendőröket hívott egy vita után. A szomszédok szerint az is előfordult, hogy Krisztián kezet emelt a feleségére. A Bors információi szerint az egyik ilyen esetnél az egykori Fradi-vezér édesanyja is jelen volt. Mayer Júlia azonban a lapnak cáfolta ezt.

– Ez nem igaz, a fiam soha nem ütötte meg Mazsit. Ez a nő összevissza hazudozik, amiből már nagyon elegem van. Hagyják békében nyugodni a gyerekemet! Nem fogom engedni, hogy bemocskolják a nevét! – fakadt ki a lapnak Berki édesanyja, aki minden reggel rettegve néz körül az interneten, hogy aznap milyen hírek jelentek meg elhunyt fiáról, akinek a hiánya még most is feldolgozhatatlan a számára.

Júlia asszony tudott arról, hogy a fia házassága az utóbbi egy évben megromlott, de Krisztián mindezt szégyellte, nem akarta a nyilvánosság elé tárni a gondjaikat.

– Az elején tényleg nagyon szerették egymást, de amikor Mazsi terhes lett, minden megváltozott. Folyton csak pénzt követelt a fiamtól, veszekedett vele, majd ott is hagyta őt. Biztos vagyok benne, a menyem a végén már nem is szerette Krisztiánt, csak azt, amihez általa jutott. A fiam is csak szenvedett mellette, el akart válni, de a kislányuk miatt próbált küzdeni, mert nem akarta, hogy Emma is csonka családban nőjön fel, ahogy ő és Natika is – magyarázta Júlia asszony, aki azért döntött úgy, hogy kitálal fia házasságáról, mert úgy érezte, Mazsi az utóbbi időben nem viselkedett vele tisztességesen.

– Nagyjából egy hónappal ezelőtt találkoztam vele és az unokámmal, és nagyon nem tetszett az a stílus, amit megengedett magának velem szemben. Azok után, amiket ott mondott, már nem tudtam tovább magamban tartani mindent. Meg fogom védeni a fiamat a halála után is, még ha emiatt egy jó darabig nem is láthatom Emmácskát. Az unokámmal szeretném tartani a kapcsolatot, de erre a nőre nem vagyok kíváncsi – mondta Júlia, hozzátéve: Krisztián idősebbik lányának édesaynjával, Pamelával szerencsére jó viszonyt ápolnak.

– Ő mindenben készséges, akkor beszélhetünk vagy láhatom Natikát, amikor csak akarom.

Eltávolodott a barátaitól

A lapnak Berki Krisztán több barátja is panaszkodott, hogy a házassága után a Fradi-vezér nagyon eltávolodott tőlük.

– Nem tetszett, amilyen emberé vált Krisztián az elmúlt években. Teljesen kifordult magából, el is engedtük a kezét, ami, látva a történteket, lehet, hogy hiba volt. Ekkor kezdett el bizonyos szereket is használni, és bár előtte nem ivott, az alkohol után is többször nyúlt bánatában. Nem tagadom, néha ki is kacsintott a házasságából, amelyben boldogtalannak érezte magát – mesélte a lapnak Krisztián egyik barátja.