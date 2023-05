Bemutatták a magyar légierő legmodernebb helikopterét

Megosztás itt:

Az Airbus többcélú helikopter, amely rakományt ugyanúgy tud szállítani, mint személyeket, szükség esetén akár sérülteket is. Rövid átalakítással pedig fegyverzettel is el lehet látni. Őcsénybe a katonai toborzás népszerűsítése miatt érkezett.

Az érdeklődők többek között speciális rendőrségi járműveket, motorokat láthattak és ki is próbálhatták ezeket. Az egyenruhások fegyverbemutatót is tartottak. A hagyományőrző rendőr század tagjai pedig korhű ruhákban mutatták be, milyen volt régen a szolgálati felszerelés.

A nyárias időnek köszönhetően a rendezvényre több ezren voltak kíváncsiak.