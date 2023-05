Befejezi Schobert Norbert

Megosztás itt:

A GVH szombati közleménye szerint egyebek mellett a termékek hatásait, összetételét, a diéták eredményességét illetően tévesztette meg a cég a fogyasztókat. A vállalkozás együttműködött a hatósággal és elismerte a jogsértést, ezt figyelembe vették a bírság megállapítása során.

A Mandiner arról ír, hogy a történtekre a fitneszguru a Norbi és az Update oldalán reagált egy terjedelmesebb bejegyzésben. „52 éves vagyok. Teljes felelősségem tudatában. Elfogadni egy csökkentett bírságot, vagy elismerni nem ugyanaz. 30 éve vagyok a pályán.

Egy jobb világot akartam”

– fogalmazott Schobert. Majd felidézte, hogy 1985-től milyen utat járt be, miként vált ismertté a módszere.

„Elsőként hoztam magyar piacra a szénhidrátcsökkentett kenyeret, sütit a kaposmérői kenyérgyárral és az első 95 százalékban mentes lisztkeveréket. Na, ezért is meghurcolt a GVH, mert 95 százalékban csökkentettnek kell írni. Akkor alkották a szabályt, mert én voltam az úttörő” – emlékezett vissza. Majd arra is kitért, hogy igaz volt ez a cukormentes csokoládékra és a a hozzáadott cukortól mentes túrórudira is.

A Norbi Update brand megalkotója ezután arra is kitért, „számtalan szakmai kritikát kapott, így elhatározta”, hogy spórolt pénzén vizsgálatokat indít, valamint tévékampányba kezdett, amiért a GVH nem bírságolta meg, de szigorított a szabályain.

„A gyógyszerlobbi. Az a lobbi, ami klinikai vizsgálatok híján telenyomta a világot Covid-vakcinával. A kívánt és nem kívánt káros élettani hatást nem vizsgálta a hatóság. Tele a temető fiatal kortársaimmal. Szegény Csollány is belehalt, mert ráoltottak”

– folytatta, majd leszögezte:

„Tudnotok kell, hogy velem példát statuálnak, mert első voltam.”

A Blikk megkeresésére Schobert azt nyilatkozta:

„Eddig bírtam, visszavonulok.

Ez a vizsgálat és az, hogy mindenféle hazugnak neveznek, most padlóra küldött, és innen már nem tudok felállni. Ez a kampány olyan most, mintha eddig végig hazudtam volna, közben a visszajelzések és a klinikai vizsgálatok szerint is százezrek életét mentette meg a rendszerem – idézte fel korábbi eredményeit a fitneszguru.

„Az elmúlt években egymás után érték a csapások: Covid és a háború okozta infláció mellett egy sztrókon is átesett, cégének pedig befektetőkre volt szüksége, hogy tovább működhessen. Norbi szerint a mostani vizsgálat nem volt véletlen” – vélte Schobert.

Mandiner