Búcsút int a tévézésnek Takács Bence - új kihívások elé néz

A Hír TV híradósa életében új kihívás jött el, a Honvédelmi Minisztérium kötelékében folytatja a pályafutását, kommunikációs területen. A rangos feladatról a Ripost-nak árult el részleteket.

- Az elmúlt tizennyolc évben rengeteg lehetőséget kaptam a média világában, az eddigi feladataimat mindig örömmel és szívvel-lélekkel végeztem. De ahogy József Attila verse szól, a médiapiacon számomra jelenleg „Kész a leltár". Ez persze koránt sem jelenti azt, hogy végleg búcsút mondok a televíziózásnak, ami örök szerelem számomra. A nézők a jövőben is láthatnak a képernyőkön – mondta el a Ripost-nak Takács Bence.

Az új feladatkör része az is, hogy Bence teljes életmódváltásba kezdett. Jóllehet, a sport és az egészséges életmód mindig az élete meghatározó része volt – a TF-en végzett, nyolc évig volt a Csepel SC igazolt versenyzője, többszörös magyar bajnok evezős volt – a koronavírus-járvány őt sem kímélte.

- A pandémia időszaka csaknem mindenkit megviselt, én sem vagyok kivétel. Kétszer fertőződtem meg koronavírussal, és észrevettem magamon, hogy azóta gyakrabban vagyok beteg és az állóképességem sem a régi. A mozgást fokozatosan építem vissza az életembe, azt a néhány pluszkilót, ami most rajtam van, tudatos edzéssel szeretném leadni. Az életmódváltást viszont a lehető legmonotonabb mozgásformával kezdtem" – árulta el mosolyogva. – "Jelenleg négyszáz méter sugarú köröket futok, húsz-huszonötöt egy edzés alatt, ahol a motivációt a lányom jelenti, aki mindeközben biciklivel rója a köröket mellettem. Később majd erdőben folytatom a futást, ahol már komoly szintkülönbségek is lesznek, és edzőterembe is szeretnék eljárni. A legfontosabb, hogy heti három-négy alkalommal meglegyen a negyven-negyvenöt perc kőkemény izzadás!

A kétgyermekes édesapa a testmozgás mellett az étkezésére is odafigyel; bár korábban a feszített munkatempó miatt előfordult, hogy egy-egy szendviccsel, pogácsával csillapította gyorsan az éhségét, belátta, hogy ez nem célravezető. A fehér kenyeret kizárta az étrendjéből, helyette inkább húsokat, zöldségeket és puffasztott rizst eszik, az étkezésbeli elcsábulást pedig úgy küszöböli ki, hogy minden nap saját készítésű ételt visz a munkahelyére.

- Sosem voltam nassolós típus, így ezzel nincs problémám, de a fehérlisztből készült termékeket száműztem az életemből. Ritkán és mértékletesen persze mindent szabad, ezért egy nagy családi ebédnél én sem fogom vissza magam, de a hétköznapjaimban szabályoztam az étkezésemet, és azóta sokkal jobban érzem magam! – vallotta be Takács Bence.

Takács Bence tizennyolc éve kezdte a televíziós pályafutását. Kezdetben a nézők a Hegyvidék TV-n, EchoTV-n láthatták, majd 2012-2018-ig az MTVA híradósa volt. 2019-ben igazolt a TV2-höz, ott a Mokka című reggeli műsort vezette, 2020-tól pedig a Tények műsorvezetője volt. Közel egy évvel ezelőtt, 2021. júliusától a Hír TV híradós munkatársaként láthattuk a képernyőn. A rádióhallgatók a Lánchíd és a Katolikus Rádió szerkesztő-műsorvezetőjeként, bemondójaként is ismerhetik.

Eddigi szakmai pályafutásának talán legfontosabb momentuma volt az, amikor 2022. február 24-én, az orosz-ukrán háborús konfliktus kirobbanásakor tizennégy órát töltött ügyeletben. Ő olvasta fel a legfrissebb híreket, összesen 272 percet volt élő adásban délutántól egészen másnap hajnalig.

- Félóránként mondtam a híreket, vagy vezettem le félórás, vagy éppen ötvenperces híradókat. Hihetetlen csapatmunkával. Este nyolcig már annyit beszéltem, mint más adásnapokon soha. És még nem volt vége, újabb és újabb események, fejlemények, a háború sodrában… Éjjel kettőkor még élőben mondtam a legfrissebbeket, és igen, ez már a holtponton túli, emberi teherbíráson túli, mondhatni önkívületi sáv volt, nagyjából este tíztől. Semmire sem emlékszem, csak arra, hogy precíz, lehetőleg érthető, lehetőleg viszonylag friss legyek - mesélte pár nappal később a Metropolnak.

A színház világa sem áll távol tőle; televíziós munkái mellett évek óta önálló, verses előadóesteket tart. Azon túl, hogy alkalmanként színpadra állt, szervezi és kreatívan segíti ezeket az előadásokat, amivel a jövőben sem hagy fel.