BalatonBike365 – bringás túrák egész évben

Kerékpáros sport- és turisztikai, valamint marketing és kommunikációs szakemberek, építészek, informatikusok, jogászok és önkéntesek évek óta dolgoznak azon, hogy a Balaton körüli kerékpározás élménye még jobban kiteljesedjen. A BalatonBike365 alapvető célja, hogy a Balatoni Bringakörúthoz csatlakozva, azzal közvetlen összekötve elérhetők legyenek a tó déli részén, a Balaton-felvidéken és a Nyugat-Balaton-Kis-Balaton térségben kijelölésre és kitáblázásra került kerékpározható utak, az így elérhető turisztikai szolgáltatások, természeti értékek, kulturális és gasztronómiai attrakciók.

A balatoni kerékpáros turizmust fejlesztő és népszerűsítő program keretében a konzorcium átfogó kutatást készíttetett a kerékpáros turisztikai piacról annak érdekében, hogy valós ismeretek mentén szülessenek döntések, szem előtt tartva azt az alapvetést, mely szerint Magyarország turisztikai potenciáljának növelése a turisztikai desztinációkban rejlik. Ennek a desztinációs logikának a zászlóshajója és kiemelt helyszíne a vidéki Magyarországon a Balaton térsége.

“Amikor megálmodtuk a BalatonBike365 projektet, célunk az volt, hogy az egész balatoni térségre vonatkozóan átfogóan valósítsunk meg kerékpáros fejlesztéseket, bevonva a vérkeringésbe a partközeli és háttértelepüléseket egyaránt” - mondta dr. Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke. “Több, mint 800 km kerékpározásra alkalmas utat tábláztunk ki, amelyeken 20 pihenőpont és 3 szolgáltató központ segíti a kényelmes biciklizést, a szabadidő egészséges és hasznos eltöltését és már elindult az ehhez kapcsolódó weboldal és a BB365 applikáció is, melyek segítik a kerékpáros túrák tervezését és a helyszíni tájékozódást”

– tette hozzá az MTSZA elnöke.

A kerékpáros turizmus élményét teszi tehát teljessé a BB365 applikáció is, amely segít felfedezni a Balaton környékét. Hol van a közelünkben egy jó lángossütő? Merre menjünk egy gyöngyöző rozé fröccsért? Akad-e a környéken egy kerékpárosbarát panzió, vízvételi lehetőség vagy bringás pihenő, esetleg szervíz? Hova térhetünk be egy kávéra? Milyen látványosságot nyújt a környék, illetve milyen kulturális eseményeken köthetünk ki a túra végén? Mások mellett ezekre a kérdésekre is választ ad a már Androidon és iOS-en is elérhető BB365 applikáció. Továbbá 50 tematikus túraútvonalat, illetve egy, a régiókon keresztül haladó, több napon át teljesíthető MTB-útvonalat is ajánl, kitáblázott útvonalhálózattal, a túrázás szempontjából hasznos információkkal, az elérhető szolgáltatásoktól kezdve a kihagyhatatlan látványosságokig.

Honlap: https://www.balatonbike365.hu

App Store: https://apps.apple.com/hu/app/bb365/id1572449336

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mksz.bb365

Facebook: https://www.facebook.com/balatonbike365

Instagram: https://www.instagram.com/balatonbike365/

A GINOP-7.1.9-17 – 2018 – 00012 számú fejlesztés a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben jött létre. A projekt célja, hogy az egész térségre vonatkozóan átfogóan valósítson meg kerékpáros fejlesztéseket, bevonva a vérkeringésbe a partközeli és háttértelepüléseket egyaránt.

