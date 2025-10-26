Az Oscar-díjas színész sokkoló vallomása

Megosztás itt:

A 87 éves Oscar-díjas színész felidézte a pillanatot, amikor rájött, hogy alkoholista – szúrta ki a People Magazine.

Részeg voltam, és itt, Kaliforniában vezettem az autóm, teljesen ki voltam ütve, fogalmam sem volt, hová megyek, amikor rájöttem, hogy megölhettem volna valakit – vagy magamat, ami nem is érdekelt

– mesélte a lapnak. – Észbe kaptam, és egy Beverly Hills-i partin azt mondtam egy volt ügynökömnek: Segítségre van szükségem. Pontosan 11 óra volt – megnéztem az órámat –, és ez a kísérteties rész:

valami mély, erőteljes gondolat vagy hang szólt hozzám belülről, és azt mondta: mindennek vége, most már elkezdhetsz élni.



Magyar Nemzet