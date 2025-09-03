Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 03. Szerda Hilda napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Színes

Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a ChatGPT-nél

2025. szeptember 03., szerda 09:12 | MTI

A ChatGPT-t üzemeltető amerikai OpenAI bejelentette, hogy szülői felügyeleti mechanizmust vezet be a platformon, miután augusztus végén amerikai szülők azzal vádolták meg a chatbotot, hogy öngyilkosságra buzdította gyermeküket.

  • Az OpenAI szülői felügyeletet vezet be a ChatGPT-nél

"A következő hónapban a szülők összekapcsolhatják fiókjukat tizenéves gyermekük fiókjával", és "ellenőrizhetik, hogy a ChatGPT hogyan válaszol gyermeküknek a modell viselkedési szabályai alapján" - közölte az OpenAI egy blogbejegyzésben.

A vállalat szerint a szülők értesítést kaphatnak, ha a platform gyermekük beszélgetéseiben "akut szorongást" észlel, és ellenőrizhetik a fiók beállításait.

Gyermekük halála után egy 16 éves kaliforniai fiú szülei augusztusban pert indítottak az OpenAI ellen, azzal vádolva a céget, hogy a ChatGPT részletes utasításokat adott fiuknak az öngyilkossághoz.

A mostani bejelentés "valóban a legszükségesebb minimum" - mondta Melodi Dincer ügyvéd, aki a szülőkkel és egy egyesülettel együtt vitte az ügyet bíróság elé. Úgy vélekedett, az ilyen intézkedéseknek már régóta érvényben kellene lenniük, egyben kétségét fejezte ki az OpenAI által bevezetett korrekcióval kapcsolatban.

"Továbbra is fejlesztjük modelleinket, hogy jobban felismerjék a mentális és érzelmi szorongás jeleit" - írta a cég blogbejegyzésében.

MTI

További híreink

Haszonélvezeti jog vagy tulajdonjog? Eláruljuk, melyik az erősebb!

Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül

Ajándékot ad a Lidl és az Aldi, ha náluk váltod be a nyugdíjas utalványt

Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát

Tovább dagad a botrány: Váratlan fordulat az őrjöngő Imane Helif ügyében

Steven Gerrard lehidalt Szoboszlai gólja miatt, nem akármit írt róla

Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre

Szoboszlai Dominik bekerült a forduló álomcsapatába Alan Shearernél

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

További híreink

Botrányos fenyegetés: Zelenszkij újra támadná a Barátság kőolajvezetéket – Magyarország a célkeresztben!

„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó
2
A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki
3
„Sajnálom, elkéstem” – megtörten nyilatkozott a miskei kislány apja
4
Megszólalt és nem kertelt Parubij gyilkosa
5
Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében
6
Trump titokzatos bejelentése: Belső infónk van, amit a Fehér Ház elhallgat – ma este minden kiderül
7
Itt a döntés Szoboszlai Dominikról az angolok legendájától
8
Vezércikk - Lehet hogy tényleg agyhalottak? + videó
9
Így bíztatja Orbán Balázs a felsőoktatási évei előtt Pankotai Lilit
10
Megdöbbentő részletek a miskei gyermekgyilkosságról – még élőben tudósító kollégánk is elcsukló hangon számolt be a szörnyűségről + videó

Legfrissebb híreink

Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó

Havonta 30 ezer embert kell besorozni Ukrajnában + videó

 A hadban álló Ukrajnában elenyésző azok száma, akik önként jelentkeznek katonának emiatt folytatódnak a kényszersorozások és tart az embervadászat a hadkötelesek után. Kijev elvárása, hogy havonta 30 ezer hadkötelest lehessen mozgósítani. A részletekről Dunda György  tudósító számolt be a Napindítóban.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Szívvel a nagy esőben: Négy hős összefogása mentette meg az utat Baranyában – vigyázzunk egymásra + videó

Szívvel a nagy esőben: Négy hős összefogása mentette meg az utat Baranyában – vigyázzunk egymásra + videó

 Megható összefogás Baranyában: egy kidőlt fa torlaszolta el az utat a zobákpusztai kanyarokban, de négy bátor férfi gondolkodás nélkül cselekedett! Szakadó esőben, szétázva vágták fel a fát, hogy mindenki biztonságban hazajuthasson. Ez a történet a szívünkig hatol, és bizonyítja: a jóság és az emberség mindig utat tör! Olvass tovább, és hagyd, hogy ez a történet téged is inspiráljon!
Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap

Teljes holdfogyatkozás lesz vasárnap

 A különleges égi jelenség 82 percig fog tartani, és ha a fogyatkozás elég világos lesz, szabad szemmel is megfigyelhető majd a sejtelmes, sötét, vöröses-barnás holdkorong - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel hétfőn.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!