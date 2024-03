Az olvasók szerint ezek az igazán rizikós közutak Komárom-Esztergom megyében

Megosztás itt:

Ahogy arról a közelmúltban beszámolt a kemma.hu, Magyarország 20 legveszélyesebb útszakasza közé tartozik a 8136-os út tatai, valamint a 117-es út táti szakasza. Előbbi 9., utóbbi 11. helyezést ért el. Ennek apropóján a site arra kérte olvasóit, hogy írják meg, saját tapasztalataik szerint mely utakat tartják még veszélyesnek Komárom-Esztergom vármegyében.

Száznál is több válasz érkezett a kérdésre, a kemma.hu pedig térképre tette azokat. A legtöbben a 13-as és a 81-es utat jelölték meg (ezeket jelöltük a legvastagabb vonalakkal), de sokan írták azt is, hogy a Szomód-Dunaszentmiklós, illetve a Tata és Kocs között utat érzik a legveszélyesebbnek. Utóbbi helyen a közelmúltban kátyúk okoztak több gondot, a Közút pedig ki is javította már az úthibákat.

Érdekesség, hogy az útkezelő munkatársai most pénteken is több olyan szakaszon dolgoztak, amelyet az olvasók problémásnak jelöltek meg. Így például Grébicspuszta vagy épp Máriahalom közelében.

A megyei online lap Facebook-oldala követői szerint a 13-as és a 81-es út a legveszélyesebb, ezek kapták a legtöbb voksot. A 81-es legútóbb azzal került be a hírekbe, hogy Jézus is megjelent ott. Persze nem valódi, szakrális jelenésről volt szó, „csak” egy kamion hátulján bukkant fel a Megváltó. Sajnos ennél csak szomorúbb hírekről számoltak be a Dunántúlt délkelet-északnyugati irányban átszelő, Fejér, Komárom-Esztergom, valamint Győr-Moson-Sopron vármegyét is érintő útról.

Forrás: kemma.hu

Fotó: Nagy Gábor/kisalfold.hu