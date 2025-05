Az MBH Bank tízmillió forinttal segíti a pécsi gyermekonkológiai osztály fejlesztését

Megosztás itt:

Az alapítvány célja a daganatos és leukémiás gyermekek kezelésének minőségbeli javítása, életük megkönnyítése, valamint a gyógykezelés befejeztével a hétköznapi életbe való visszatérésük segítése.

A közleményben azt írták: az MBH Bank kiemelten fontosnak tartja, hogy a közösségi szerepvállaláshoz kapcsolódóan a rendelkezésére álló erőforrásait fókuszáltan, a lehető legnagyobb mértékű társadalmi eredmény elérése érdekében alkalmazza, ezzel olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek hosszú távon képesek pozitív hatást gyakorolni a közösségek életére.

Az Eurakvilo Alapítvány a daganatos betegséggel küzdő gyermekek gyógyulásához és családjaik támogatásához nyújt átfogó segítséget, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályával szoros együttműködésben. Az Alapítvány munkájához az MBH Bank 10 millió forint értékű támogatással járul hozzá, amelyet a közeljövőben megvalósuló új gyermekonkológiai osztály kialakítására – többek között egy játszószoba, teakonyha, pszichológusi konzultációs helyiség és új játszótér létrehozására – fordít a szervezet.

Az MBH Bank hisz abban, hogy a gyógyuláshoz nemcsak orvosi ellátásra, hanem biztonságos, támogató környezetre is szükség van. A bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának egyik fő pillére a hátrányos helyzetűek támogatása, ezért kiemelten fontos a hitelintézet számára, hogy olyan kezdeményezések mellé álljon, amelyek valódi hatást gyakorolnak a közösségek életére - különösen akkor, ha gyerekek jövőjéről van szó. Az Eurakvilo Alapítvány munkája – amely egyszerre ad reményt a gyógyulásra és méltóságot a legnehezebb helyzetekben is – szintén jól illeszkedik ebbe a küldetésbe, és regionális, valamint országos szinten is példaértékűnek számít - olvasható a közleményben.

"Hiszünk abban, hogy a társadalmi felelősségvállalás akkor lehet igazán eredményes, ha célzottan, valódi társadalmi hatással bíró ügyeket támogatunk. Különösen fontos az MBH Bank számára, hogy mindezt olyan közösségekben tehetjük meg, amelyekhez szoros szálak fűznek bennünket, mint Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem. Az Eurakvilo Alapítvány munkája nemcsak szakmailag kiemelkedő, hanem emberileg is példaértékű, hiszen a daganatos betegséggel küzdő gyermekeknek és családjaiknak nyújtanak reményt és kapaszkodót a legnehezebb időszakokban. Büszkék vagyunk rá, hogy az MBH Bank támogatásával hozzájárulhatunk ehhez a küldetéshez" – mondta Monostori Ákos, az MBH Bank elnöki tanácsadója az adomány átadásakor.

"Hálásak vagyunk az adományért, hiszen kollégáimmal együtt nap mint nap azért dolgozunk, hogy az osztályunkon kezelt beteg gyermekek számára a lehető leginkább család- és gyermekbarát atmoszférát tudjuk kialakítani. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a közeljövőben új, tágasabb és biztonságosabb környezetbe átköltöző pécsi gyermekonkológiai osztály olyan atmoszférát teremtsen, ahol a kezelt gyermekek jobb életminőségét segíti elő minden apró részlet, legyen az egy játszószoba, egy konzultációs helyiség, vagy akár egy udvari játszótér. Ennek megvalósításához járul hozzá jelentős mértékben az MBH Bank adománya" – hangsúlyozta Ottóffy Gábor, a PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályának vezetője, az Eurakvilo Alapítvány kuratóriumának elnöke.

"A mai gálaünnepségünknek különleges jelentőséget ad, hogy a Pécsi Tudományegyetem rendezvényén köszönthetjük az MBH Bank képviselőit, akik az Eurakvilo Alapítvány számára nyújtanak értékes támogatást. Egyetemünk vezetése nevében szívből köszönöm ezt a nemes gesztust, mely méltóképpen tükrözi a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. A Pécsi Tudományegyetem mindig is elkötelezett volt az olyan értékek mellett, mint a szolidaritás és a segítségnyújtás. Büszkék vagyunk arra, hogy a múltban már számos alkalommal adhattunk otthont vagy lehettünk támogatói hasonló jótékony célú eseményeknek, amelyek különböző nemes ügyeket szolgáltak. Az Alapítvány elkötelezettsége és áldozatos munkája elismerésre méltó, és hisszük, hogy az MBH Bank nagylelkű adománya jelentősen hozzájárul majd céljaik megvalósításához. Még egyszer köszönöm az MBH Bank támogatását, és az Eurakvilo Alapítványnak további sikereket kívánok nemes küldetésük betöltéséhez" – emelte ki az egyetem szerepét Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora.

Az adomány átadására a PTE Gálán került sor, ahol a bank csatlakozott mindazokhoz, akik jegyvásárlásukkal szintén az Eurakvilo Alapítvány ügyét támogatták.

Forrás: MTI

Fotó: Canva