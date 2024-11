Az idén Borsodból érkezik a Parlament elő az ország karácsonyfája

A fa Most még egy szépen rendezett portán áll, néhány nap múlva azonban kivágják és a fővárosba szállítják. A Kossuth téren állítják fel, díszekkel, fényekkel öltöztetik fel: az advent, a várakozás és az ünnep idején az ország karácsonyfája lesz. Az ország karácsonyfája évtizedeken keresztül a kis borsodi faluban nőtt, növekedett, most pedig hazánk éke lesz a Parlamentnél.

Your browser does not support the video tag.