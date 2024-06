Az első 25 nemzetközi és hazai pilóta megkapta a felszállási engedélyt

Az első nevek mellett egy izgalmas hírrel is érkeztek a szervezők. A tavalyi évet túlszárnyalva még nagyobb és látványosabb éjszakai show-val készülnek a rendezvény zárónapjára, de már péntek este is látványos elemekkel tűzdelt éjszakai program nyűgözi majd le a látogatókat. „2023-ban az elképzelhetetlen tudott megvalósulni és az országban egyedülálló éjszakai produkciót láthattak az érdeklődők, idén azonban, még grandiózusabb show-val készülünk” – tette hozzá az igazgató.

Your browser does not support the video tag.