Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

2025. november 21., péntek 09:23 | Origo
Miss Universe Fatima Bosch Miss Mexico

A 2025-ös, 74. Miss Universe nemzetközi szépségverseny döntőjét november 21-én rendezték a thaiföldi Impact Challenger Hallban, ahol végül Fatima Bosch (Mexikó) emelhette magasba a koronát.

  • Az elődöntőben megalázták a szervezők, mégis ő lett Miss Universe + videó

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

A győztes pályafutását különösen emlékezetessé tette az előzmény: Nawat Itsaragrisil, a Miss Universe Thailand igazgatója nemes egyszerűséggel lehülyézte Fatima Bosch mexikói szépségkirálynőt, amiért az állítólag nem posztolt elegendő promóciós tartalmat. A vita odáig fajult, hogy több versenyző felállt és elhagyta a termet szolidaritásból – ezzel nemcsak saját bátorságáról adott tanúbizonyságot a mexikói versenyző, hanem a közösség erejéről is. A visszhangokat nemcsak a rosszul sikerült kritikák váltották ki: Om­ar Harfouch libanoni zeneszerző és üzletember bíróként vett volna részt a megmérettetésen, de a döntő előtt lemondott, állítása szerint a titkos zsűri előre kiválasztotta a top 30-at, ami komoly kérdéseket vet fel a verseny átláthatóságával kapcsolatban.

A döntőben Bosch mellett a második helyen Praveenar Singh (Thaiföld), míg a harmadik helyen Stephany Adriana Abasali Nasser (Venezuela) végzett. A zsűrizést és a verseny menedzsmentjét ért kritikák ellenére a Miss Universe Szervezet gyorsan lépett: hivatalosan is elítélték a történteket, Itsaragrisil viselkedését. A Miss Universe Thailand igazgatója később belátta, hogy hibázott, és azóta nyilvánosan bocsánatot kért. 

IDE kattintva Fatima Bosch egy korábbi fürdőruhás fellépését lehet megtekinteni.

Fotó: képernyőfotó

