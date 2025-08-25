Keresés

2025. augusztus 25., hétfő
Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet

2025. augusztus 25., hétfő 14:30 | Hír TV

Régóta gyanús adat, hogy a közösségi médiában Magyar Péterre többen kíváncsiak, mint az amerikai kosárlabdázó szupersztárra, LeBron Jamesre. Olvass tovább, és tudd meg, hogyan vernek át – és hogyan láthatsz át a szitán.

  • Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet

"A Tisza Párt sötét titka az úgynevezett astroturfing!" - magyarázza az olvasónk. Ezzel a módszerrel gyártanak hamis népszerűséget a közösségi médiában. Felháborító az igazság! A Tisza Párt és Magyar Péter villámgyors népszerűsége mögött alattomos manipuláció rejtőzik.

Mi az astroturfing?

Az astroturfing olyan gyakorlat, amikor hamis grassroots (alulról szerveződő) támogatás illúzióját keltik egy termék, ügy vagy ötlet mellett, gyakran megtévesztő taktikákkal, például hamis véleményekkel, fizetett ajánlásokkal vagy olyan kampányokkal, amelyek az organikus közvéleményt utánozzák. Ezt marketingben, politikában vagy érdekérvényesítésben használják, hogy manipulálják a közvéleményt, miközben elrejtik a valódi szervezőket, például cégeket vagy érdekcsoportokat.

Például egy cég fizethet embereknek, hogy pozitív véleményeket írjanak online, vagy hamis közösségi média fiókokat hozhat létre egy termék dicséretére, így azt a látszatot keltve, hogy széles körű támogatást élvez. 

Megtévesztett felhergelt befolyásolható személyek, kamuprofilok, botok és hazugságok hálózata, amely becsapja a magyar választókat! Ez a cikk lerántja a leplet az astroturfing nevű trükkről, amely mesterségesen pumpálja fel a párt támogatottságát, miközben a demokráciát veszélyezteti. Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan vernek át – és hogyan védekezhetsz!

Az astroturfing a modern közösségi média korának egyik legkifinomultabb és legellentmondásosabb manipulációs eszköze, amely a valódi, alulról szerveződő (grassroots) mozgalmak illúzióját kelti, miközben mesterségesen generált támogatást épít fel. Ezt teszik a Tisza Párttal.

Hogyan Működik?

Érzelmes hazugságok, amelyek Magyar Pétert „rendszerellenes hősként” mutatják be, érzelmekre ható, de, főként primitív, illetve demagóg üres ígéretekkel célozva a fiatalokat és bizonytalanokat.

Kamuprofilok és botok: Több ezer álprofilt és "vietnami szavazókat” generálnak irreális lájkokat és elèrèst generálva.

Manipulatív tartalom

Hamis statisztikákkal, mémekkel és különböző manipulált tartalmakkal terjesztik a párt narratíváját.

Zárt buborék

Koordinált kommentek („Péter a jövő!”), ("Tégláról-téglára") és a megtévesztett hálózat, illetve a vásárolt követők hamis hitelességet építenek.

Nyomeltüntetés

A párt tagadja a vádakat, és különböző időzónákban és fórumokon posztolva rejti el a koordinációt.

Veszélyes Hatások

A Tisza Párt astroturfingja megtéveszti a választókat és befolyásolja a médiát, aláásva a demokráciát. A 2024-es EP-választások és 2025-ös kampányok „sikere” nagyobb részben kamu, de a leleplezések – kamuprofilok, vietnami botok, discord szerverekről kiszivárgott információk már rombolják a hitelességét.

Irreális statisztikák

Gyanúsan magas lájk- és megosztási számok beszédesek.

Sablonkommentek hegyekben

Egyforma dicséretek, pl. „Péter a nép hangja!”.

Koordinált mintázatok

Új fiókok azonos megosztásokkal, magyartalan üzenetek, hasonló hashtagekkel.

Külföldi jelek

Vietnami vagy más távoli, furcsa követők, interrakciók.

Következtetés

A Tisza Párt astroturfingja (csalása) alattomos, de törékeny. A manipuláció leleplezése lerombolta Magyar Péter hitelességét. A szavazófülke valósága mellbevágja a nem gondolkodó, megtévesztett és hiszékeny tiszásokat. Légy résen, gondolkodj kritikusan, csak a valódi mozgalmak hozhatnak változást! A Tisza látszólagos sikere nem valódi, az ugyanis a közösségi médiában zajló mesterségesen felépített kampány.

A Tisza Párt astroturfingja hatásos, látványos trükk, de igen kockázatos

A mesterséges népszerűség kipukkad, a választók felismerik a manipulációt. A demokrácia védelméhez kritikus gondolkodás kell – csak valódi mozgalmak hozhatnak tartós változást, a Tisza Párt nem valódi, az mesterségesen előállított politikai célra használt termék, egy eszköz.

Forrás: Facebook

Fotó: Canva

