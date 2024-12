Az egész világ a lábai előtt hevert, mégis magányos volt + videó

Mindenki csodálta, de senki nem látta őt igazán. Marilyn Monroe neve valóságos fogalommá vált, ám a közvélemény csak a modellügynökségek és a hollywoodi producerirodák által kreált szexszimbólumot ismeri. Pedig, ahogy eredeti nevével is csak kevesen vannak tisztában, valódi személyisége szintén rejtve maradt a látszólag gondtalan felszíni csillogás mögött. A szőke szépség több mint 40 éve nem látott személyes tárgyaiból most Londonban nyílt exkluzív kiállítás.

Your browser does not support the video tag.