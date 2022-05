Az egész országban a kisüzemi sört ünneplik hétvégén

Megosztás itt:

Számos új, erre az alkalomra főzött sört is megkóstolhatnak a vendégek május 21-én, szombaton a Nyitott Főzdék Napján, amikor nyílt napon várják az érdeklődőket a magyar kisüzemi főzdék. A programban résztvevő üzemeknél a kóstolás és sörvásárlás mellett lehetőség lesz a főzde működésének, a sörkészítés folyamatának, illetve a sör alapanyagainak megismerésére is.

Baranya-megyében a Pécsi Sörfőzde nyit ki a látogatók előtt. A legrégebbi, máig működő magyarországi főzde négy túrát is indít, amelyek során nem csak az üzemet lehet bejárni, hanem a sörmester is megoszt majd az egybegyűltekkel néhány, a pécsi sörfőzéssel kapcsolatos érdekességet.

A Békésszentandrási Szent András Sörfőzdében a kóstolók mellett egész nap indulnak főzdelátogatások, amelyeken bejelentkezés nélkül lehet végigkísérni a sörkészítés folyamatát. Gyulán, a Viharsarok Sörfőzde éttermében pedig a megújult, szezonális étlapról is lehet szemezgetni, vagy sörrel készült fagyikülönlegességeket kóstolni.

Kinyit a Bolyki Serház is, Ózdon. A főzde két új, tavaszi sörét is megismerhetik a látogatók, akik akár VIP főzdetúrán is részt vehetnek. Tokajban pedig a BAZ Beer várja koncertekkel, sör- és borkóstolással, különleges párlatokkal, és persze új sörökkel a szomjas érdeklődőket!

Fejér-megyében az Etyeki Sörmanufaktúra és a Hübris is várja a vendégeket. Etyeken minden részletre kiterjedő, hat sörös kóstolót tartalmazó főzdebejárásokat tartanak, az üzem melletti teraszon pedig BBQ ételeket készítenek. Székesfehérváron, a Hübrisnél pedig szintén új sört mutatnak be, az elmaradhatatlan főzdebejárások mellett pedig sörkvíz, pingpong és csocsóbajnokság is lesz!

Dombóváron, az 1993-ban alapított Kissler Sörfőzde a színes sörválaszték mellett zenei programokkal, kézműves vásárral és természetesen főzdebejárással is készül! Tiszafüreden, a Nopara Gyógysertárban tonkababos fekete sört mutatnak be, és elindítják a Tisza-tó első beerbike-ját; az Ugar Brewery, Törökszentmiklóson pedig megnyitja vadonatúj főzdekocsmáját a közönség előtt és egyben fel is avatja azt egy jókora bulival, koncerttel és street food ételekkel.

Győr-Moson-Sopron-megyében öt sörfőzde is kinyitja a kapuit szombaton. Győrújbaráton, a Vaskakas Sörfőzdében a bemutatók mellett sörritkaságokkal és -párlatokkal, valamint BBQ szendvicsekkel várják a nagyközönséget. Fertőrákoson, a Krois Brewery déltől áll majd nyitva, a főzdelátogatás és sörkóstolás náluk sem maradhat el! A Pannonhalmi Főapátság Sörfőzde is megnézhető lesz szombaton. A túrák után pedig minden helyben készült sört megkóstolhatnak a résztvevők, emellett pedig más apátsági termékekből is válogathatnak!

Győrszentivánon, a Mighty Millers Sörfőzde ötféle, frissen csapolt sörrel és alkoholmentes italokkal, BBQ finomságokkal, no meg három túrával is készül. A Szentkői Craft Beer, az egyik legfiatalabb résztvevő sörfőzdeként az üzemen kívül egy vadonatúj amerikai IPA sört is bemutat a vendégeknek.

Vas-megyében a csempeszkopácsi Krenner Beer avat fel egy különleges járművet, no meg a sörfőzdét is meg lehet majd nézni, aminek tízféle főzetét ki is próbálhatják a résztvevők. A gyerekeket rajzverseny várja.

Budapesten egyebek mellett ízhiba workshopra, és gerilla sörkóstolóra lehet majd beülni a Fehér Nyúl Sörfőzdénél. A First Craft Beer sem csak főzdetúrákkal készül: lesz tombola, főzdekvíz, kocsmasport bajnokságok, és hordóérlelt söröket is lehet majd kóstolni. A Parabolic Lázárus Brewery új, belvárosi mikrofőzdeként mutatkozik be a rendezvényen. Az Opera és a bazilika között félúton található brewpub a sörök mellé szuper ételeket is kínál!

Kőbányán, a Főzdeparkban a Hoptop Brewery és a Horizont is megnyitja a kapuit. Előbbi két sörkülönlegességgel és szuper hamburgerekkel, utóbbi pedig a négy főzdetúra mellett sörkóstolókkal és foodtruckkal várja majd a vendégeket. Nem sokkal arrébb, a Monyo Brewing Co. új főhadiszállásán bejárható lesz az ország egyik legmodernebb sörfőzdéje, amely ritkaságokkal, craft üdítőkkel és spéci chilis babbal kínálja majd a hozzá érkezőket.

Nagytarcsán pedig a Reketye Sörfőzde és a Hajnali Sörfőzők, együtt, de minimum két új sörrel is készülnek a szombatra, sőt, lesz egy közösen készített főzet is, amelyet ott lehet majd először megkóstolni!

A programnak ezúttal is lesz hivatalos sörtípusa, amely 2022 tavaszán a witbier, vagy más néven a belga búzasör. Ez a többszáz éves sörfajta igen jellegzetes ízvilágú, amelyet elsősorban a speciális sörélesztőnek és a főzéskor fűszerként használt koriandernek és a szárított narancshéjnak köszönhet. A típust előszeretettel készítik a magyar kisüzemi sörfőzdék is, olykor egyéb fűszereket is felhasználva hozzá. A Nyitott Főzdék Napján a belga búzasörök megkülönböztető matricákat kapnak, így a látogatók könnyen azonosíthatják őket.

A Nyitott Főzdék Napja programjain a részvétel ingyenes, a fogyasztásért, illetve a kóstolókkal egybekötött főzdelátogatásért kell fizetni. A résztvevő sörfőzdék listája a nyitottfozdek.hu oldalon érhető el.